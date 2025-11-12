¿Sabías que la IA es la tercera fuente de información sobre salud en México?
De a cuerdo a la Funsalud, estas son las principales plataformas de IA en la que los pacientes buscan información son ChatGPT, Gemini y Meta AI
CIUDAD DE MÉXICO- De acuerdo al estudio ‘El Paciente Digital Mexicano’ 2025, presentado por la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud), la inteligencia artificial es ya la tercera fuente de información sobre salud en México, contrario a los datos de 2024, en la que ocupaba el octavo puesto.
La Funsalud detalla que el principal objetivo del estudio es lograr identificar cuáles los hábitos de consumo, así como las preferencias y los “patrones de uso de tecnologías digitales aplicadas a la atención, información y prevención en salud”. Como resultado, se logró establecer cuáles son las “tendencias clave y oportunidades de mejora en la provisión de servicios de salud en línea”.
En lo que se refiere al de este año, precisa la Fundación Mexicana para la Salud, el propósito principal fue “actualizar y ampliar el análisis del uso de plataformas digitales en salud, y generar evidencia que contribuya al diseño de soluciones más efectivas, accesibles y centradas en el usuario”.
Así también, su busco lograr identificar cuáles son las plataformas, así como las aplicaciones móviles y las herramientas digitales que los pacientes usan con más frecuencia para informarse, además de agendar citas, comprar los medicamentos y acceder a servicios médicos.
En este nuevo estudio además se analizaron cuáles son “las barreras y facilitadores en la adopción de tecnologías de salud, considerando factores como confianza, accesibilidad, costos y experiencia de usuario”, indica la Funsalud, quien prosigue detallando los objetivos de esta investigación en los que examinaron “las actitudes y percepciones hacia la telemedicina, consultas virtuales y comercio electrónico de medicamentos, explorando los elementos que favorecen o limitan su adopción”.
Y por último, “explorar el recorrido digital del paciente, con el fin de optimizar su experiencia en la búsqueda, acceso y uso de servicios de salud en línea”.
Para llevar acabo esta investigación, se entrevistaron a más de 2,000 personas en los 32 estados del país.
RESULTADOS
Uno de los principales hallazgos en este nuevo estudio, la Funsalud resaltó que “las plataformas de IA ya ocupan el tercer lugar como fuente de información en salud”, es decir un 22 %, en tanto que en 2024 ocupaba la octava posición.
Siendo así que en en el primer lugar, están los buscadores con el 59 %, le siguen los sitios especializados con el 42 %.
“La IA tuvo un incremento en el interés y uso de los pacientes al colocarse con 22 % de uso, reflejando la evolución en el uso de la tecnología para el cuidado de la salud por parte de los mexicanos”, explica la Funsalud, en un comunicado.
Asimismo, el estudio arrojó que las principales plataformas de IA que los pacientes hacen uso para buscar información son ChatGPT, Gemini y Meta AI, precisa a Fundación Mexicana para la Salud.
Por otra parte, el estudio encontró que el 41 % de los pacientes “busca frecuentemente” información en internet referente a los síntomas, así como enfermedades o problemas de salud; mientras que el 31 % lo hace de manera ocasional, y el 28 % rara vez.
Además, a través de esta investigación se encontró que cerca del 72 % de las personas “buscan en internet información sobre medicamentos, su uso, dosis y efectos secundario”; un 71 % usa el internet “para informarse sobre enfermedades, síntomas y medidas de prevención”, y el 44 % “para conocer los efectos e interacciones de medicamentos” tanto con alimentos como con otros productos.
Héctor Valle, quien es el presidente de Funsalud detalló que siete de cada diez pacientes aseveraron que ciertos hay contenidos en las redes sociales que “los motivan a cuidar más su salud, y la mayoría considera una consulta con un profesional de la salud después de revisar este tipo de contenidos”.
“Este hallazgo muestra que los pacientes cada vez adquieren mayor responsabilidad en el cuidado de su salud. Además, los pacientes comienzan a utilizar las herramientas de Inteligencia Artificial para su cuidado”, finalizó Valle.
CONOCIENDO A LA FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA SALUD
En su sitio web señalan que esta fundación tuvo sus inicios en una “época difícil, corría el año de 1985 y México atravesaba por una fuerte crisis económica”
No obstante a la situación económica del país de aquel entonces, el presidente de México, Miguel de la Madrid Hurtado, tomó la decisión de implementar “políticas de gobierno que daban prioridad a los servicios de salud, expresadas en el Programa Nacional de Salud 1983-1988, frente a los problemas que enfrentaba el Sector Salud”.
Teniendo en cuenta este contexto, un grupo conformado por cien empresarios y empresarias, liderados por Carlos Abedrop y Rubén Aguilar, junto con Guillermo Soberón, quien era el encargado de la Secretaria de Salud, consideraron que con el propósito de mejorar el Sector Salud del país era a través de una fundación privada.
Dando como resultado la Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD) que se creo el 29 de mayo de 1985, “con el objetivo de impulsar el desarrollo de recursos humanos de alto nivel, apoyar la investigación en salud, en un marco de colaboración y respeto con el Gobierno de la República”.
Con información de la Agencia de Noticias EFE y Fundación Mexicana para la Salud.