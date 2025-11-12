¿Sabías que la IA es la tercera fuente de información sobre salud en México?

CIUDAD DE MÉXICO- De acuerdo al estudio ‘El Paciente Digital Mexicano’ 2025, presentado por la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud), la inteligencia artificial es ya la tercera fuente de información sobre salud en México, contrario a los datos de 2024, en la que ocupaba el octavo puesto. La Funsalud detalla que el principal objetivo del estudio es lograr identificar cuáles los hábitos de consumo, así como las preferencias y los “patrones de uso de tecnologías digitales aplicadas a la atención, información y prevención en salud”. Como resultado, se logró establecer cuáles son las “tendencias clave y oportunidades de mejora en la provisión de servicios de salud en línea”. TE PUEDE INTERESAR: ¿El estrés puede provocar la caída del cabello? En lo que se refiere al de este año, precisa la Fundación Mexicana para la Salud, el propósito principal fue “actualizar y ampliar el análisis del uso de plataformas digitales en salud, y generar evidencia que contribuya al diseño de soluciones más efectivas, accesibles y centradas en el usuario”. Así también, su busco lograr identificar cuáles son las plataformas, así como las aplicaciones móviles y las herramientas digitales que los pacientes usan con más frecuencia para informarse, además de agendar citas, comprar los medicamentos y acceder a servicios médicos. En este nuevo estudio además se analizaron cuáles son “las barreras y facilitadores en la adopción de tecnologías de salud, considerando factores como confianza, accesibilidad, costos y experiencia de usuario”, indica la Funsalud, quien prosigue detallando los objetivos de esta investigación en los que examinaron “las actitudes y percepciones hacia la telemedicina, consultas virtuales y comercio electrónico de medicamentos, explorando los elementos que favorecen o limitan su adopción”. Y por último, “explorar el recorrido digital del paciente, con el fin de optimizar su experiencia en la búsqueda, acceso y uso de servicios de salud en línea”.

Para llevar acabo esta investigación, se entrevistaron a más de 2,000 personas en los 32 estados del país. RESULTADOS Uno de los principales hallazgos en este nuevo estudio, la Funsalud resaltó que “las plataformas de IA ya ocupan el tercer lugar como fuente de información en salud”, es decir un 22 %, en tanto que en 2024 ocupaba la octava posición. Siendo así que en en el primer lugar, están los buscadores con el 59 %, le siguen los sitios especializados con el 42 %. “La IA tuvo un incremento en el interés y uso de los pacientes al colocarse con 22 % de uso, reflejando la evolución en el uso de la tecnología para el cuidado de la salud por parte de los mexicanos”, explica la Funsalud, en un comunicado. Asimismo, el estudio arrojó que las principales plataformas de IA que los pacientes hacen uso para buscar información son ChatGPT, Gemini y Meta AI, precisa a Fundación Mexicana para la Salud. Por otra parte, el estudio encontró que el 41 % de los pacientes “busca frecuentemente” información en internet referente a los síntomas, así como enfermedades o problemas de salud; mientras que el 31 % lo hace de manera ocasional, y el 28 % rara vez.