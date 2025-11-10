Por: Melinda Wenner Moyer

P: Últimamente, he sentido mucho estrés en el trabajo y he notado que mi cabello se está volviendo más delgado y se acumula en la regadera. ¿Es cierto que el estrés puede provocar la caída del cabello?

R: Las personas sanas pierden unos 50 a 100 mechones de cabello todos los días, según la Academia Estadounidense de Dermatología. Pero si estás perdiendo más de eso, podría ser señal de un padecimiento llamado efluvio telógeno, o caída excesiva de cabello.

Y por supuesto que el estrés puede causar efluvio telógeno, afirmó Antonella Tosti, dermatóloga que trata la pérdida de cabello en la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami.

Los expertos no saben con exactitud cuán común es el efluvio telógeno, esto se debe en parte a que muchas personas no reciben el diagnóstico adecuado. Pero es más probable que se vea en mujeres que en hombres, ya que los cambios en el cuerpo relacionados con el embarazo pueden desencadenarlo, explicó Angela Lamb, dermatóloga en el Hospital Monte Sinaí en la ciudad de Nueva York.

La caída excesiva de cabello puede implicar la pérdida de “hasta una tercera parte de tu volumen capilar”, agregó. Pero la buena noticia es que suele ser temporal.

Averigüemos las causas

Las personas suelen desarrollar efluvio telógeno entre seis semanas y tres meses después de un evento estresante, como una cirugía mayor, una enfermedad crónica o de corta duración (sobre todo si uno de los síntomas fue fiebre), un embarazo o la muerte de un familiar, en esencia, “cualquier cosa que ocasione estrés o impacto en tu sistema”, comentó Lamb.

Esto se debe a que el estrés eleva los niveles de cortisol en el cuerpo, dijo Lamb, una hormona que, según se ha demostrado, interrumpe el crecimiento del pelo.

Las investigaciones sugieren que este tipo de pérdida del cabello puede ocurrir luego de que la gente se recupera del COVID-19. En un estudio de 2022, por ejemplo, un grupo de investigadores encuestó a casi 6000 personas en Brasil que se habían recuperado del COVID en los últimos tres meses. Casi la mitad de ellas informaron haber perdido cabello.

“Si tu cabello estaba bien, luego te da COVID y después de 6, 10 o 12 semanas pierdes un montón de cabello en la ducha... eso es efluvio telógeno”, puntualizó Lamb.

El efluvio telógeno también puede ocurrir como reacción al estrés crónico del día a día, mencionó Tosti, como el estrés por trabajo o por una relación.

Tosti declaró que el estrés también podía causar o empeorar otros padecimientos que conducen a la pérdida de cabello, como la alopecia areata, una enfermedad en la que el sistema inmunitario ataca y destruye los folículos pilosos, y el liquen plano pilar, un padecimiento inflamatorio poco común que puede causar tejido cicatricial en el cuero cabelludo y pérdida de cabello. Pero Lamb señaló que no hay ninguna investigación definitiva que vincule el estrés a estos dos padecimientos.

Qué puedes hacer

Si se te está cayendo el cabello por estrés, Lamb recomendó tomar una multivitamina diaria que contenga vitamina D, que contribuye al crecimiento del cabello, y vitamina B12, que ha demostrado ser deficiente en algunos pacientes con efluvio telógeno, aunque los datos al respecto son limitados. Las vitaminas podrían ser aún más importantes para las personas que se están recuperando de una cirugía mayor, señaló, ya que las deficiencias pueden ser más comunes en ese periodo.

Lamb no recomienda los suplementos de venta libre, sobre todo los que se promocionan como productos para tratar la pérdida de cabello y contienen altas dosis de biotina, como los que venden Vegamour, Nutrafol y Viviscal. Se ha demostrado que los suplementos con biotina interfieren con los resultados de las pruebas de la hormona tiroidea, y a veces pueden causar brotes de acné, agregó.

Si quieres tratar de acelerar el crecimiento del cabello, puedes probar un tratamiento con minoxidil tópico de venta libre como Rogaine, comentó Tosti. O puedes pedirle a tu médico una receta de minoxidil oral o finasterida oral, que suelen incluirse en los planes de seguros médicos, indicó Lamb.

Estos tratamientos podrían “ayudar a acelerar el crecimiento del cabello”, dijo Lamb. Pero la mayoría de las veces, agregó, la pérdida de cabello inducida por el estrés se desvanece y el cabello vuelve a crecer por sí solo.

“Pasarás por la fase de desprendimiento, que suele durar varias semanas, o pocos meses, y luego se atenuará”, afirmó Lamb.

Ahora bien, si el desprendimiento continúa luego de tres o cuatro meses, añadió, tal vez tengas que acudir a un médico.