¿Sabías que la soledad afecta a una de cada 6 personas en el mundo?

GINEBRA-De acuerdo a un comunicado publicado en el sitio web de la OMS, Len el hace referencia al reciente estudio titulado “From loneliness to social connection: charting a path to healthier societies”, elaborado por la Comisión sobre Conexión Social, 1 de cada 6 personas en el mundo esta afectada por la soledad, siendo esta una condición que conlleva que se originen “repercusiones importantes para la salud y el bienestar”.

Así mismo, esta investigación revela que se calcula que la soledad está vinculada a 100 muertes cada hora, es decir más de 871,000 fallecimientos anuales.

Por lo que, “las conexiones sociales fuertes pueden llevar a una mejor salud y una vida más larga”, precisa el informe.

En opinión del Dr. Vivek Murthy, Copresidente de la Comisión de la OMS sobre Conexión Social y ex Director General de Sanidad de los Estados Unidos de América, “en este informe, descorremos la cortina que oculta la soledad y el aislamiento en tanto que retos que definen la época en que vivimos. Nuestra Comisión traza una hoja de ruta para promover una mayor conexión entre las personas y pone de relieve el profundo impacto que ello puede tener en los resultados de salud, educativos y económicos”.

Por su parte, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien es el director General de la Organización Mundial de la Salud, precisa que “en esta época de infinitas posibilidades de conexión, cada vez más personas se sienten aisladas y solas“ y prosigue explicando que “aparte de los estragos que la situación provoca en las personas, las familias y las comunidades, la soledad y el aislamiento social, de no subsanarse, seguirán costando a la sociedad miles de millones en atención médica, educación y empleo”, Ghebreyesus concluye diciendo “acojo con agrado el informe de la Comisión, que arroja luz sobre la magnitud y las repercusiones de la soledad y el aislamiento, y describe ámbitos cruciales para poder ayudar a las personas a reconectarse de la manera que más importa”.