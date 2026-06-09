Virtuosis AI, una empresa emergente suiza, desarrolla una IA que detecta posibles problemas de salud analizando la voz humana

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    Virtuosis AI, una empresa emergente suiza, desarrolla una IA que detecta posibles problemas de salud analizando la voz humana
    Creada en 2022 y nombrada en 2023 como la ‘startup’ del año por Microsoft, Virtuosis AI creo modelos de inteligencia artificial basados en la voz, y que, apoyan el seguimiento de las condiciones de salud. Virtuosis AI

La tecnología desarrollada evalúa patrones de la voz asociados a alteraciones psicológicas como la depresión, la ansiedad y el estrés, condiciones cognitivas y neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson

GINEBRA- Una empresa emergente suiza, Virtuosis AI, ha comenzado a desarrollar tecnologías que mediante la inteligencia artificial permiten analizar posibles problemas de salud de un usuario con un simple análisis de su voz, explicó a EFE su cofundadora y consejera delegada, Lara Gervaise.

Creada en 2022 y nombrada en 2023 como ‘startup’ del año por Microsoft, Virtuosis AI desarrolla modelos de inteligencia artificial basados en la voz que apoyan el seguimiento de las condiciones de salud de un usuario mediante breves grabaciones de apenas 30 segundos.

https://vanguardia.com.mx/tech/lo-siento-no-estoy-disponible-habla-con-mi-yo-virtual-de-ia-FH21260104

La tecnología desarrollada evalúa patrones de la voz asociados a alteraciones psicológicas como la depresión, la ansiedad y el estrés, condiciones cognitivas y neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, “o también trastornos respiratorios y cardiometabólicos como la diabetes”, explicó Gervaise.

La ingeniera de 27 años, formada en la prestigiosa Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL), destacó que Virtuosis AI permite que los usuarios hagan un ‘autocribado’ de su estado de salud o también proporciona a profesionales sanitarios apoyo en la toma de decisiones clínicas, “convirtiendo el habla cotidiana en una señal adicional de salud”.

“La IA analiza características acústicas como el ritmo, el tono, las pausas, la calidad de la voz, la articulación, la energía y otros rasgos sutiles que pueden cambiar con la salud mental o física”, indicó Gervaise.

EPFL destacó recientemente este avance en un comunicado de prensa donde subrayó que con la llegada de la IA la voz ha adquirido una nueva relevancia, ya que se ha convertido en una forma tan habitual de interactuar con la tecnología como lo ha sido durante décadas el teclado.

Esto genera nuevas posibilidades como el mencionado avance de Virtuosis AI, pero también desafíos, por los crecientes casos de robo de identidad de una persona también mediante la voz.

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