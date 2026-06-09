VITA se renueva para acompañar el ritmo de la vida actual

CIUDAD DE MÉXICO.- Hoy las personas buscan opciones que se adapten a su ritmo de vida, sus gustos y la manera en la que viven el bienestar todos los días. En respuesta a esa evolución, VITA presenta una nueva imagen que refleja una marca más cercana, fresca y alineada con los hábitos de consumo actuales. Con un portafolio de bebidas vegetales a base de coco, almendra y avena, VITA busca acompañar distintos momentos del día a través de opciones prácticas, versátiles y fáciles de integrar a la rutina cotidiana. Desde el café de la mañana hasta una pausa refrescante durante el día, la marca propone nuevas formas de disfrutar pequeños rituales diarios desde el sabor y la variedad.

“Hoy las personas buscan opciones que se integren naturalmente a su estilo de vida y que las hagan sentir bien sin complicaciones. Con esta evolución de VITA queremos acompañar esos momentos cotidianos desde una propuesta ligera, natural y fácil de integrar en el día a día”, comentó Tessy Botello, Directora de Fórmulas Lácteas y Bebidas Vegetales de Grupo Lala. Además de ofrecer distintas alternativas dentro de su portafolio, VITA cuenta con opciones Sin Azúcar en bebidas de almendra, coco y avena, pensadas para consumidores que buscan reducir o evitar el consumo de azúcar añadida. VITA es una línea de productos que ofrece variedad y versatilidad. Para ofrecer una alternativa nutricional, VITA está fortificada con nutrientes importantes para las defensas y la salud ósea, como vitaminas A, D, E y B12, además de calcio y zinc.

Más allá de una tendencia, las bebidas vegetales forman parte de hábitos de consumo cada vez más diversos y personalizados. En este contexto, VITA®️ busca conectar con consumidores que priorizan el balance, la practicidad y nuevas formas de bienestar en su día a día.

Como parte de esta nueva etapa, la marca se unió a Sersana, un espacio enfocado en movimiento y bienestar, para ofrecer una experiencia que combinó energía, conexión y estilo de vida. A través de clases como STN4 y Ser Sana Body Method, VITA creó momentos que invitaron a los asistentes a sentirse bien mientras disfrutaron de actividades que ya forman parte de su rutina. “Desde el primer momento sentimos una conexión natural con VITA, porque compartimos la idea de vivir el bienestar de forma auténtica y cercana. Nos emociona colaborar juntos para inspirar experiencias más libres y disfrutables”, señaló Ana Jimena Ramírez, cofundadora de Sersana.

“Queremos que VITA sea parte de esos momentos que hacen sentir bien a las personas: desde una pausa durante el día hasta una experiencia compartida alrededor del bienestar y el movimiento”, agregó Tessy Botello. Lala continua evolucionando, ahora con VITA®️ reafirma su intención de seguir acompañando a consumidores que buscan variedad, sabor y opciones que se adapten naturalmente a la forma en la que viven hoy. Una marca pensada para quienes entienden el bienestar como algo flexible, cotidiano y personal.

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