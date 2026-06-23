Bikinis 2026: del regreso del ‘tie dye’ a las siluetas noventeras

Por tercer año consecutivo y con el apoyo de Miami Swim Week The Shows, pasarela internacional consagrada a la moda de baño, Ibiza Siwm Week ha congregado en la isla diseñadores de Estados Unidos, Brasil, Colombia, Sudáfrica, Italia o Reino Unido para presentar las propuestas de baño que marcarán el pulso de las tendencias este verano. Diseños versátiles, colores sofisticados y patrones que dialogan con la moda urbana son protagonistas: desde el resurgir del ‘tie dye’ en versiones más refinadas hasta el predominio de los tonos neutros o el regreso de los triángulos inspirados en los años noventa, el verano de 2026 propone una nueva manera de entender el armario estival.

EL ‘TIE DYE’ SE REINVENTA EN COLORES INTENSOS El estampado “tie dye” vuelve a ocupar un lugar protagonista, aunque lo hace desde una perspectiva mucho más sofisticada que la explosión multicolor que dominó hace unos años, en versiones donde se acentúan el uso de colores, pero también en otras pensadas para las más discretas con degradados, como las propuestas presentadas por Cocora, en tops que funcionan, además, como elegantes camisetas de cuello halter. Las nuevas propuestas abandonan las mezclas indiscriminadas para apostar por degradados controlados y paletas más elegantes. La firma Boradore, apuesta por degradados en naranjas, rojos y blancos que emulan los colores del atardecer en trikinis pensados para ser lucidos con pareos a juego. El éxito de esta tendencia reside en su capacidad para aportar dinamismo visual sin necesidad de recurrir a elementos ornamentales adicionales. Esta modalidad encaja perfectamente con otra de las grandes tendencias del verano: la búsqueda de prendas versátiles.

CUANDO EL BIKINI SALE DE LA PLAYA Una de las grandes transformaciones de la moda estival es la desaparición de las fronteras entre el bañador y la ropa convencional. Las pasarelas llevan varias temporadas reivindicando esta idea, pero es este verano cuando termina de consolidarse. Los bañadores y bikinis se diseñan pensando en una doble funcionalidad. La firma Par Mirage centra su propuesta en este concepto: elegantes bañadores tipo body aparecen con pareos a juego ribeteados en flecos, en un conjunto apto para la playa y la piscina, pero también para celebraciones y un día a día de aire despreocupado en los días de verano. Escotes asimétricos en bañadores negros funcionan con pareos de estampados similares, dando lugar a una moda relajada y pensada para salir del armario más días al año de lo que lo hacen los bikinis y bañadores de normal. La tendencia responde, además, a un cambio social evidente. El consumidor actual exige prendas con múltiples vidas útiles y rechaza cada vez más la compra de artículos destinados a utilizarse únicamente durante unos días al año.

Los tejidos también evolucionan en esta dirección. Materiales con acabados mate, estructuras más firmes y detalles propios de la sastrería elevan el nivel estético de estas prendas. LOS NEUTROS DESPLAZAN A LOS COLORES ESTRIDENTES Aunque el color sigue siendo importante, este verano los tonos neutros ganan un protagonismo inédito, siguiendo la estela de la ropa de diario. Negro, chocolate, beige, arena, blanco roto, topo o caramelo se convierten en la nueva paleta dominante, como lo es la apuesta de la firma Sájara Lozano. La influencia del lujo silencioso continúa presente, aunque adaptada a un contexto mucho más relajado y vacacional. El objetivo ya no es llamar la atención mediante estampados excesivos, sino transmitir sofisticación a través de la simplicidad. El auge de estos tonos también responde a una cuestión práctica: facilitan enormemente la construcción del armario de verano. Un bikini marrón chocolate puede combinarse con prácticamente cualquier complemento, desde capazos de rafia hasta joyería dorada o prendas blancas. Esta sofisticación silenciosa se refleja igualmente en los acabados. Desaparecen gran parte de los logotipos visibles y se sustituyen por detalles discretos, como costuras marcadas, pequeñas aplicaciones metálicas o texturas acanaladas.

EL REGRESO DEFINITIVO DEL TRIÁNGULO NOVENTERO Si hay una silueta que domina la temporada es el bikini de triángulo. Después de varios años de coexistencia con propuestas deportivas o patrones estructurados, el diseño noventero recupera su posición central. Las referencias son claras: las supermodelos de finales del siglo XX, el minimalismo mediterráneo y una estética que huye de los artificios. Sin embargo, esta reinterpretación introduce algunas novedades. Los tirantes se alargan para permitir múltiples posiciones, las copas se adaptan a distintos cuerpos y aparecen tejidos texturizados que enriquecen visualmente la prenda. La popularidad de esta silueta también se explica por su versatilidad. El triángulo funciona como prenda de baño, pero también como una pieza urbana perfectamente integrada en el armario actual. Una silueta que la firma Princess Río ha convertido en protagonista de su última colección, en tonalidades como negros y verdes aceituna. Combinado con pantalones fluidos, una camisa de lino y unas sandalias planas, construye uno de los uniformes más repetidos del verano. Además, su estética conecta con el auge generalizado de los años noventa que domina actualmente la moda.

UN VERANO QUE APUESTA POR LA VERSATILIDAD Las tendencias de baño de 2026 responden a una idea mucho más profunda que una simple cuestión estética. El consumidor ya no busca acumular prendas, sino construir un armario funcional, coherente y duradero.

El auge de los neutros, la recuperación de los patrones clásicos, la integración del bañador en la vida cotidiana y la reinterpretación del “tie dye” evidencian un cambio de mentalidad. La moda de baño abandona definitivamente su papel secundario para convertirse en una categoría estratégica dentro del armario. El resultado es una temporada donde la sofisticación se construye desde la sencillez y donde cada pieza está diseñada para sobrevivir mucho más allá de las vacaciones. EFE Reportajes | María Muñoz Rivera

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