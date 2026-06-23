Rentabilidad, tendencias; así es el mundo de los ‘influencers’

Internet. ¿Se acuerdan de cuando llegó a nuestras vidas? En sus comienzos, parecía destinado a convertirse en el escenario definitivo para la democratización social. Una ventana abierta donde cualquiera, con tan solo con una cámara web, podía mostrarse al mundo sin filtros. La gran baza de aquellos primeros años era, precisamente, la espontaneidad, la búsqueda de lo genuino. Sin embargo, tras la consolidación de las redes sociales, internet cambió. Y aquella frescura inicial ha dado paso a un engranaje donde lo que consumimos a diario en nuestras pantallas responde a estudiadas estrategias comerciales.

Pero, para comprender el escenario digital actual, es necesario entender que en él se entremezclan dinámicas desiguales, fatiga psicológica y una capitalización de lo cotidiano que llegan a distorsionar nuestra propia percepción de la realidad. Y, sobre todo, qué dictan las reglas del juego para aquellos que han hecho de las redes su trabajo: los “influencers”. LA FÓRMULA DE LA PANTALLA Hubo un tiempo en que la espontaneidad y la naturalidad abrían las puertas del éxito en las redes. Hoy, la retención del usuario se ha convertido en una disciplina casi científica. Detrás de la aparente cercanía de los creadores de contenido se esconde, en muchos casos, una planificación minuciosa para romper el patrón y mantener la atención. Y es que, según un artículo en LinkedIn, los expertos del sector admiten que, aunque el comportamiento del algoritmo suele ser impredecible, contar con un guion bien estructurado incrementa hasta en un 40% las probabilidades de éxito de un vídeo.

De este modo, la supuesta improvisación es el resultado de un riguroso trabajo de escritura enfocado en atrapar al espectador desde el primer segundo. Y este afán de profesionalización se hace especialmente visible en el formato conversacional. Así, la fiebre por tener un podcast propio ha impulsado un modelo de negocio en auge: el alquiler de estudios de grabación por horas. Estos espacios, equipados con micrófonos de alta gama y decorados con llamativas luces de neón, permiten a cualquier aficionado emular, al menos en lo estético, a las grandes estrellas de la red.

Sin embargo, esta constante necesidad de proyectar éxito e influencia traspasa el ámbito digital y alimenta otras dinámicas fuera de la pantalla. El deseo de lucir marcas exclusivas ha disparado el mercado de las imitaciones a escala global. La magnitud del problema se refleja en las intervenciones de las autoridades aduaneras, que frecuentemente interceptan cargamentos masivos como, por ejemplo, un lote entero de zapatillas falsificadas del modelo Dior x Air Jordan 1 valorado en más de 4.3 millones de dólares (y cuyo precio original alcanzaba los 2 mil dólares el par). Y, hablando de marcas y de narrativas prefabricadas, la búsqueda de estatus digital cala hondo entre los más jóvenes. Ya se registran casos de adolescentes que adquieren artículos costosos con su propio dinero para luego filmarse fingiendo falsos patrocinios de las firmas, en un intento por simular un nivel de influencia en redes sociales. EL NEGOCIO DEL DESCANSO Y LA EXPLOTACIÓN DE LA TRAGEDIA La urgencia por rentabilizar el interés de la audiencia ha empujado a los creadores a explorar límites insospechados, dando lugar a tendencias tan peculiares como el “Sleep Streaming”.

En este particular nicho, figuras muy conocidas del sector como la “streamer” Amouranth han logrado recaudar entre 10 mil y 15 mil dólares (según reveló en The Iced Coffee Hour) en una sola noche con el sencillo gesto de dormir frente a la cámara, sirviéndole también de escaparate para atraer usuarios hacia plataformas como OnlyFans. Por su parte, las redes sociales tradicionales también avanzan en la comercialización de lo privado. Un ejemplo de ello es Instagram, que ha estado experimentando con algunos sistemas de suscripción mensual. Este modelo permite a los creadores cobrar una cuota a sus seguidores para darles acceso a contenidos exclusivos como las “stories” restringidas a “mejores amigos”, convirtiendo la rutina diaria en un producto protegido por un muro de pago. No obstante, la búsqueda de beneficio económico en la red tiene ramificaciones mucho más controvertidas cuando se cruza la línea de la ética. El fraude digital encuentra su peor versión en aquellos que instrumentalizan la empatía ajena, haciéndose pasar por “influencers”, organizaciones benéficas o víctimas de alguna tragedia.

Por ejemplo, se han registrado incidentes en los que estafadores informáticos han duplicado campañas legítimas de recaudación en GoFundMe creadas por familias en pleno duelo con el único fin de desviar la ayuda solidaria hacia carteras privadas de Bitcoin. LA REVOLUCIÓN DEL ENTRETENIMIENTO En paralelo, las grandes figuras de internet están transformando los pilares del ocio convencional a través del “sportainment”, una fórmula que mezcla deporte y espectáculo. El exponente más claro de esta tendencia es la Kings League, el torneo de fútbol impulsado por Gerard Piqué, donde los clubes están presididos por creadores de contenido reputados.