Buen Fin 2025: las mejores ofertas y cupones de Amazon y Mercado Libre que ya puedes aprovechar

El Buen Fin 2025 está por comenzar oficialmente, pero las grandes plataformas de comercio electrónico en México ya comenzaron a calentar motores. Mercado Libre y Amazon México han lanzado promociones anticipadas, con cupones, descuentos bancarios y meses sin intereses para que los usuarios adelanten sus compras navideñas y aprovechen los precios más bajos del año. TE PUEDE INTERESAR: Promociones de NU para el Buen Fin 2025: gana hasta 100 mil pesos y disfruta meses sin intereses Si estás buscando tecnología, productos para el hogar o moda, este es el momento ideal para comparar y elegir dónde te conviene más comprar. Aquí te contamos qué ofertas y beneficios ofrecen ambas plataformas para este Buen Fin.

Mercado Libre: Cupones 11/11 y promociones bancarias Antes del Buen Fin, Mercado Libre celebra el 11/11, un evento de descuentos que este año funciona como una antesala oficial al Buen Fin 2025. Durante esta campaña podrás aprovechar cupones acumulables con descuentos directos que se activan desde la sección de “cupones” en la app o el sitio web. Entre los más destacados están: COMPRAYA – 10% OFF en compras desde $800 (tope $150) CASI1111 – 15% OFF en compras desde $800 (tope $150) TUHOGAR15 – 15% OFF en compras desde $600 (válido en hogar, tope $150) Además, Mercado Libre ofrece promociones bancarias exclusivas que se pueden combinar con los cupones anteriores: TCMP25PBF – 10% OFF pagando con Mercado Pago / VisaBNMX25PBF – 10% OFF con tarjeta Banamex OXOX25PBF – 10% OFF al pagar en efectivo desde OXXO AFIRME25PBF – 10% OFF con tarjeta de crédito Afirme MELIMAS25PBF – 5% OFF adicional para usuarios Meli+ Todos estos códigos son válidos por tiempo limitado o hasta agotar existencias, así que conviene activarlos cuanto antes.