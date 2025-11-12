Buen Fin 2025: las mejores ofertas y cupones de Amazon y Mercado Libre que ya puedes aprovechar
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El Buen Fin ya comenzó en línea, ¡así que no esperes más para llenar tu carrito y aprovechar los precios más bajos del año!
El Buen Fin 2025 está por comenzar oficialmente, pero las grandes plataformas de comercio electrónico en México ya comenzaron a calentar motores. Mercado Libre y Amazon México han lanzado promociones anticipadas, con cupones, descuentos bancarios y meses sin intereses para que los usuarios adelanten sus compras navideñas y aprovechen los precios más bajos del año.
TE PUEDE INTERESAR: Promociones de NU para el Buen Fin 2025: gana hasta 100 mil pesos y disfruta meses sin intereses
Si estás buscando tecnología, productos para el hogar o moda, este es el momento ideal para comparar y elegir dónde te conviene más comprar. Aquí te contamos qué ofertas y beneficios ofrecen ambas plataformas para este Buen Fin.
Mercado Libre: Cupones 11/11 y promociones bancarias
Antes del Buen Fin, Mercado Libre celebra el 11/11, un evento de descuentos que este año funciona como una antesala oficial al Buen Fin 2025. Durante esta campaña podrás aprovechar cupones acumulables con descuentos directos que se activan desde la sección de “cupones” en la app o el sitio web.
Entre los más destacados están:
COMPRAYA – 10% OFF en compras desde $800 (tope $150)
CASI1111 – 15% OFF en compras desde $800 (tope $150)
TUHOGAR15 – 15% OFF en compras desde $600 (válido en hogar, tope $150)
Además, Mercado Libre ofrece promociones bancarias exclusivas que se pueden combinar con los cupones anteriores:
TCMP25PBF – 10% OFF pagando con Mercado Pago / VisaBNMX25PBF – 10% OFF con tarjeta Banamex
OXOX25PBF – 10% OFF al pagar en efectivo desde OXXO
AFIRME25PBF – 10% OFF con tarjeta de crédito Afirme
MELIMAS25PBF – 5% OFF adicional para usuarios Meli+
Todos estos códigos son válidos por tiempo limitado o hasta agotar existencias, así que conviene activarlos cuanto antes.
Amazon México: hasta 55% de descuento y bonificaciones bancarias
Por su parte, Amazon México también adelantó su temporada de rebajas. Del 9 al 12 de noviembre de 2025, los usuarios podrán aprovechar hasta 55% de descuento en miles de productos, además de bonificaciones bancarias de hasta 15% y 24 meses sin intereses.
Entre los bancos participantes se encuentran Santander, Afirme y Falabella, que ofrecen distintas combinaciones de descuentos y MSI:
Santander: 10% de descuento con el código SANTLU25 o 15% de bonificación con 3, 6, 9 o 12 MSI.Afirme: 15% de bonificación + 6, 9 o 12 MSI.
Falabella: 10% de bonificación + 12 MSI.
Otros bancos como BBVA, Banamex, HSBC, Banorte, BanCoppel e Invex también ofrecen 10% de descuento usando códigos como BBVALU25, BNMXLU25 o HSBCLU25.
Además, Amazon garantiza envío gratis en miles de productos seleccionados, incluyendo electrónicos, artículos de cocina y belleza.
Tanto Mercado Libre como Amazon México se preparan para ofrecer las mejores ofertas del Buen Fin 2025, con descuentos combinables, cupones exclusivos y meses sin intereses. Si planeas comprar, activa tus cupones a tiempo y revisa las promociones bancarias para obtener el mayor ahorro posible.
El Buen Fin ya comenzó en línea, ¡así que no esperes más para llenar tu carrito y aprovechar los precios más bajos del año!