Brasil: El fuego nos une

Esta gastrónoma-filósofa del sabor desea compartirles vivencias, viajes, sabores y recetas ligadas a nuestra tradición de parrilla; pero esta vez, desde un lugar lejano. En días pasados estuvimos en Porto Alegre, Brasil, como invitadas especiales para mostrar lo que realizamos en la parrilla: el ahumado, técnica que allá no acostumbran; y los postres, que allá son llamados defumado y sobremesa. Estuvimos en esta ciudad inmersa en la cultura gaucha, en un Brasil muy diferente, donde vimos a las personas con su mate y a muchos parrilleros gauchos. Fue muy interesante presenciar esta fusión de culturas y el churrasco.

Once mujeres de toda Latinoamérica recibimos una invitación. Nosotras fuimos parte de ellas para representar a nuestro México como las únicas parrilleras mexicanas. El mercado, un lugar maravilloso, nos cautivó por su orden y limpieza: desde frutas, verduras y especias hasta charcutería fina. Incluso tuvimos la oportunidad de presenciar una ceremonia de limpia gratuita de los santeros yoruba. ¡EL FUEGO QUE NOS UNE! Pudimos observar que Brasil tiene una cultura del asado muy arraigada. En este sentido, conviene destacar que este país le ha dado al mundo la técnica de espada y la picaña. En esta ocasión, dentro del ExpoChurrasco, se ganó el récord Guinness por la mayor variedad de proteínas en un evento de parrilla. Como hermanos unidos por la gastronomía latina, compartimos técnicas de ahumado, asado, sabores y cultura. A fin de cuentas, fue una experiencia maravillosa llevar a Coahuila y a México a estos eventos de talla internacional.

EXQUISITECES GASTRONÓMICAS Los platillos tradicionales que tuvimos oportunidad de degustar fueron: * Picaña y farofa: la farofa es harina de yuca tostada con ajo, cebolla, mantequilla y sal. * Churrasco: carne asada a la parrilla, generalmente servida en rodizio, siendo el plato más representativo de la cultura local. * Xis (Xiss): sándwich de gran tamaño muy popular en Porto Alegre, similar a una hamburguesa grande pero con ingredientes variados que a menudo incluyen carne de res, pollo o cerdo, prensado y asado. * Arroz carreteiro: plato hecho de arroz cocinado con carne seca (charque) picada, típico de la cocina gaucha. * Feijoada: aunque es un plato nacional, se consume ampliamente en la región, especialmente los sábados. * Chimarrão: infusión de yerba mate, esencial en la cultura diaria de Rio Grande do Sul. Como gastrónoma, considero relevante mencionar que llevamos desde Saltillo tortillas de harina, sotol, tablas y especias. Ahora bien, les voy a compartir uno de los postres que preparó la chef Paty Arredondo con tortilla de harina moldeada y horneada en asador, rellena de frutas al grill, queso crema y fresa fresca.