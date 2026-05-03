Brasil: El fuego nos une

Brasil: El fuego nos une

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Amanda Covarrubias
por Amanda Covarrubias

Entre técnicas de ahumado y récords Guinness, te compartimos una dulce fusión: una tartaleta al grill que une la tradición de la tortilla de harina saltillense con los sabores tropicales del Cono Sur

Vida
/ 3 mayo 2026
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Esta gastrónoma-filósofa del sabor desea compartirles vivencias, viajes, sabores y recetas ligadas a nuestra tradición de parrilla; pero esta vez, desde un lugar lejano.

En días pasados estuvimos en Porto Alegre, Brasil, como invitadas especiales para mostrar lo que realizamos en la parrilla: el ahumado, técnica que allá no acostumbran; y los postres, que allá son llamados defumado y sobremesa. Estuvimos en esta ciudad inmersa en la cultura gaucha, en un Brasil muy diferente, donde vimos a las personas con su mate y a muchos parrilleros gauchos. Fue muy interesante presenciar esta fusión de culturas y el churrasco.

$!Invitadas especiales a ExpoChurrasco. Las únicas en representación de México.
Invitadas especiales a ExpoChurrasco. Las únicas en representación de México. CORTESÍA

Once mujeres de toda Latinoamérica recibimos una invitación. Nosotras fuimos parte de ellas para representar a nuestro México como las únicas parrilleras mexicanas. El mercado, un lugar maravilloso, nos cautivó por su orden y limpieza: desde frutas, verduras y especias hasta charcutería fina. Incluso tuvimos la oportunidad de presenciar una ceremonia de limpia gratuita de los santeros yoruba.

¡EL FUEGO QUE NOS UNE!

Pudimos observar que Brasil tiene una cultura del asado muy arraigada. En este sentido, conviene destacar que este país le ha dado al mundo la técnica de espada y la picaña. En esta ocasión, dentro del ExpoChurrasco, se ganó el récord Guinness por la mayor variedad de proteínas en un evento de parrilla. Como hermanos unidos por la gastronomía latina, compartimos técnicas de ahumado, asado, sabores y cultura. A fin de cuentas, fue una experiencia maravillosa llevar a Coahuila y a México a estos eventos de talla internacional.

$!Brasil tiene una cultura del asado muy arraigada, este país le ha dado al mundo la técnica de espada y la picaña.
Brasil tiene una cultura del asado muy arraigada, este país le ha dado al mundo la técnica de espada y la picaña. PEXELS

EXQUISITECES GASTRONÓMICAS

Los platillos tradicionales que tuvimos oportunidad de degustar fueron:

* Picaña y farofa: la farofa es harina de yuca tostada con ajo, cebolla, mantequilla y sal.

* Churrasco: carne asada a la parrilla, generalmente servida en rodizio, siendo el plato más representativo de la cultura local.

* Xis (Xiss): sándwich de gran tamaño muy popular en Porto Alegre, similar a una hamburguesa grande pero con ingredientes variados que a menudo incluyen carne de res, pollo o cerdo, prensado y asado.

* Arroz carreteiro: plato hecho de arroz cocinado con carne seca (charque) picada, típico de la cocina gaucha.

* Feijoada: aunque es un plato nacional, se consume ampliamente en la región, especialmente los sábados.

* Chimarrão: infusión de yerba mate, esencial en la cultura diaria de Rio Grande do Sul.

Como gastrónoma, considero relevante mencionar que llevamos desde Saltillo tortillas de harina, sotol, tablas y especias. Ahora bien, les voy a compartir uno de los postres que preparó la chef Paty Arredondo con tortilla de harina moldeada y horneada en asador, rellena de frutas al grill, queso crema y fresa fresca.

$!Unidos por la gastronomía , México y Brasil comparten técnicas de ahumado, asado y sabor.
Unidos por la gastronomía , México y Brasil comparten técnicas de ahumado, asado y sabor. PEXELS

RECETA DE HOY: TARTALETA AL GRILL

Ingredientes para 12 porciones:

* 3 piezas de tortillas de harina grandes para burritos

* 1 pieza de piña madura

* 2 piezas de mango Tommy grandes

* 2 piezas de maracuyá

* 1 taza de azúcar mascabado

* 1/3 taza de miel

* 2 piezas de canela en vara

* 240 g de queso crema

* 6 piezas de fresas grandes

* 12 hojas de menta

Preparación:

* Pela la piña, remueve el centro y córtala en cubitos pequeños; realiza el mismo procedimiento con el mango.

* Abre el maracuyá y utiliza la pulpa con todo y semillas.

* Coloca las frutas junto con la miel, el azúcar mascabado y la canela en una pavera de aluminio sobre el asador a fuego indirecto o muy bajo (30 minutos de cocción).

* Deja enfriar la mezcla.

* Monta sobre la base de tortillas de harina con queso crema, fresas frescas y menta.

Disfruten este sabor único como postre en su siguiente reunión. Gracias por leer el sabor.

Y tú... ¿Con todo, güerito?

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Amanda Covarrubias

Amanda Covarrubias

Chef y Grill Master, egresada de Cooking and Hospitality Institute Chicago. Capitana del Equipo Femenino de Parrilla de México “Las norteñas”, logrando triunfos a nivel nacional e internacional. Mezcallier, Mixóloga y apasionada de la filosofía. Resumiendo su experiencia, toda una gastrónoma en la extensión de la palabra.

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