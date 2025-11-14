Buen Fin 2025: ¿Hasta cuándo dura? Fecha exacta y horario para aprovechar las ofertas al máximo

El Buen Fin 2025 inició oficialmente este jueves 13 de noviembre, dando paso a uno de los eventos comerciales más esperados del año. Miles de tiendas físicas, supermercados, comercios en línea y micro, pequeñas y medianas empresas se unieron a esta temporada de promociones con descuentos, meses sin intereses y beneficios adicionales.

Si estás planeando tus compras, aquí te contamos cuándo termina el Buen Fin 2025, cuál es la fecha exacta de cierre, el horario, y otros detalles clave para que no te quedes fuera.

¿Cuándo termina el Buen Fin 2025?

La edición de este año concluye el lunes 17 de noviembre a las 23:59 horas, de acuerdo con el calendario oficial del programa. Esto significa que tendrás cinco días completos para aprovechar promociones tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales.La fecha exacta de cierre es el 17 de noviembre de 2025, por lo que te conviene planear tus compras antes de que llegue la recta final del evento.

Tiendas que participan en el Buen Fin 2025

Miles de comercios están registrados en la plataforma oficial, abarcando desde grandes almacenes hasta comercio digital. Entre los sectores más destacados se encuentran:

El Palacio de Hierro, Liverpool, Sears, Suburbia, Coppel, H&M, Sanborns

Walmart, Bodega Aurrerá, Soriana, Chedraui, Mega, Costco, Sam’s Club, Walmart Express

Amazon, Mercado Libre, Temu, AliExpress, CyberPuerta, Linio

Nike, Adidas, Zara, Bershka, Pull&Bear

Oxxo, 7-Eleven, K-Mart

Estas empresas aparecen dentro del registro oficial del Buen Fin, lo que permite a los compradores identificar cuáles negocios cumplen con las reglas del programa.

¿Para qué sirve el código QR del Buen Fin?

Las reglas de operación 2025 indican que todas las tiendas participantes deben colocar un código QR visible en sus sucursales, sitios web y publicidad. Este elemento es clave para:

Verificar si el negocio está formalmente inscrito.

Consultar nombre, domicilio y descripción de la empresa.

Confirmar que las compras realizadas allí participan en el sorteo del Buen Fin.

Al escanear el QR, los consumidores pueden asegurarse de que están comprando en un establecimiento registrado. Además, recuerda que para participar en el sorteo del SAT, las compras deben ser electrónicas, de 250 pesos o más, y realizarse entre el 13 y 17 de noviembre de 2025.

Planea tus compras antes del cierre

Con el Buen Fin 2025 por terminar, es recomendable que revises precios con anticipación, compares en diferentes tiendas y confirmes que el negocio esté registrado en el padrón oficial.Si buscas aprovechar meses sin intereses, bonificaciones bancarias o promociones exclusivas, el mejor momento es ahora.

Recuerda: el Buen Fin 2025 termina el lunes 17 de noviembre a las 23:59 hrs. Prepárate, compara y compra de forma inteligente para sacar el máximo provecho de esta temporada.