¿Cada cuánto lavar el cabello? La frecuencia ideal no es igual para todos

Lavar el cabello parece una rutina simple, pero en realidad es una de las decisiones que más impactan su salud y apariencia. Durante años se han repetido reglas universales —lavarlo diario es malo o no lavarlo “lo fortalece”—, sin embargo, los especialistas coinciden en algo clave: no existe una frecuencia única que funcione para todas las personas. La necesidad de lavado varía según el tipo de cuero cabelludo, la textura del cabello, la edad y hasta el clima.

El papel del cuero cabelludo

El factor más importante para definir cada cuánto lavar el cabello es el cuero cabelludo, no el largo. Es ahí donde se produce el sebo, una grasa natural que protege la fibra capilar, pero que en exceso puede generar sensación de suciedad, picazón o descamación.

- Cuero cabelludo graso: suele necesitar lavados frecuentes, incluso diarios o cada dos días. En estos casos, espaciar demasiado el lavado puede provocar acumulación de sebo, poros obstruidos y caída capilar.

- Cuero cabelludo seco o sensible: tolera mejor lavados más espaciados, de dos a tres veces por semana, para evitar resequedad e irritación.