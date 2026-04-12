Canela: aroma que abraza

Canela: aroma que abraza

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Amanda Covarrubias
por Amanda Covarrubias

La canela, especia milenaria, aromatiza tradición, historia y postres en la cocina mexicana

Vida
/ 12 abril 2026
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Esta gastrónoma-filósofa del sabor les desea compartir vivencias, viajes, sabores y recetas, ligadas a nuestra tradición de parrilla.

LA CANELA: LA HISTORIA QUE CARGA AROMA DESDE SU ORIGEN

La canela es originaria de Sri Lanka (anteriormente Ceilán), Myanmar en Birmania y partes del sur de la India. Proviene de la corteza interior del árbol Cinnamomum verum, el cual prospera en climas tropicales y que, de hecho, de aquí se deriva la especie canela de Ceilán.

Su uso se remonta a más de 4, 000 años, siendo valorada desde la antigüedad en lugares como Egipto, donde se usaba en embalsamientos; China, donde se le menciona en textos que datan del 2,800 a.C.; y en Roma, donde era conocida por sus propiedades aromáticas, medicinales y culinarias.

$!Aporta aroma y calidez a bebidas tradicionales como el café de olla y el atole.
Aporta aroma y calidez a bebidas tradicionales como el café de olla y el atole. ESPECIAL

Mientras que, en la actualidad, los principales productores de la canela son China, Vietnam e Indonesia. En países como estos, la especia se saca de la corteza interior seca de las ramas del árbol para después ser procesada a mano.

CÓMO LLEGÓ LA CANELA A MÉXICO

La canela llegó a México durante la época de la Colonia, introducida por los españoles tras la Conquista como parte del intercambio comercial entre Asia y América.

Originaria de Sri Lanka, su uso se popularizó rápidamente, convirtiéndose en un elemento esencial de la gastronomía y cultura mexicana, importándose mayormente desde Asia.

$!La canela forma parte importante de la gastronomía.
La canela forma parte importante de la gastronomía. ESPECIAL

¿CÓMO COMEMOS LA CANELA?

En México, la canela se consume principalmente en infusión (té de canela), ya sea sola o para aromatizar café de olla, atoles, arroz con leche y agua de horchata. Es fundamental en la cocina tradicional, usada en mole, postres y como remedio casero para resfriados, comúnmente en rama para infusiones.

* Infusiones y bebidas: La forma más tradicional es hervir rajas de canela en agua. Se usa mucho en el café de olla, atole, chocolate caliente y agua de horchata.

* Repostería y postres: Se emplea en polvo o en rama para aromatizar arroz con leche, capirotada, churros, flanes y pasteles.

* Cocina salada: Es ingrediente clave en la elaboración de diversos moles mexicanos, aportando un sabor dulce y aromático.

* Uso en ayunas: Existe la tradición de consumir té de canela en ayunas para potenciar supuestos beneficios digestivos y para el control de azúcar.

$!Gelatina de canela y rompope.
Gelatina de canela y rompope. ESPECIAL.

RECETA DE HOY: GELATINA DE CANELA Y ROMPOPE

La gelatina de canela es un postre fácil, aromático y a menudo saludable, elaborado hirviendo rajas de canela en agua o leche, mezclado con grenetina hidratada y endulzante al gusto. Se puede preparar en versiones de agua para mayor ligereza o de leche (con o sin azúcar) para una textura cremosa, refrigerando hasta que cuaje.

Ingredientes (8 porciones)

* 1 litro de agua o leche

* 2 a 3 rajas de canela

* 1/2 taza de agua fría (para hidratar)

* 3 a 4 cucharadas de grenetina (30–40 g)

* 1 taza de rompope (para servir)

Procedimiento:

1. Infusión: Hierve el agua o la leche con la canela por 30 minutos a fuego bajo, hasta que el líquido tome color y sabor.

2. Hidratación: Mientras tanto, disuelve la grenetina en la 1/2 taza de agua fría y deja reposar 5 minutos.

3. Mezcla: Retira la canela, añade endulzante al gusto y disuelve la grenetina hidratada en la infusión caliente (sin hervir).

4. Cuajado: Vierte en moldes y refrigera durante 3 a 4 horas o hasta que esté firme.

5. Servicio: Sirve en cubitos y baña con el rompope.

Disfruten este sabor único como postre en su siguiente reunión. Gracias por leer El Sabor. Y tú... ¿Con todo, Güerito?

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Amanda Covarrubias

Amanda Covarrubias

Chef y Grill Master, egresada de Cooking and Hospitality Institute Chicago. Capitana del Equipo Femenino de Parrilla de México “Las norteñas”, logrando triunfos a nivel nacional e internacional. Mezcallier, Mixóloga y apasionada de la filosofía. Resumiendo su experiencia, toda una gastrónoma en la extensión de la palabra.

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