Canela: aroma que abraza
La canela, especia milenaria, aromatiza tradición, historia y postres en la cocina mexicana
Esta gastrónoma-filósofa del sabor les desea compartir vivencias, viajes, sabores y recetas, ligadas a nuestra tradición de parrilla.
LA CANELA: LA HISTORIA QUE CARGA AROMA DESDE SU ORIGEN
La canela es originaria de Sri Lanka (anteriormente Ceilán), Myanmar en Birmania y partes del sur de la India. Proviene de la corteza interior del árbol Cinnamomum verum, el cual prospera en climas tropicales y que, de hecho, de aquí se deriva la especie canela de Ceilán.
Su uso se remonta a más de 4, 000 años, siendo valorada desde la antigüedad en lugares como Egipto, donde se usaba en embalsamientos; China, donde se le menciona en textos que datan del 2,800 a.C.; y en Roma, donde era conocida por sus propiedades aromáticas, medicinales y culinarias.
Mientras que, en la actualidad, los principales productores de la canela son China, Vietnam e Indonesia. En países como estos, la especia se saca de la corteza interior seca de las ramas del árbol para después ser procesada a mano.
CÓMO LLEGÓ LA CANELA A MÉXICO
La canela llegó a México durante la época de la Colonia, introducida por los españoles tras la Conquista como parte del intercambio comercial entre Asia y América.
Originaria de Sri Lanka, su uso se popularizó rápidamente, convirtiéndose en un elemento esencial de la gastronomía y cultura mexicana, importándose mayormente desde Asia.
¿CÓMO COMEMOS LA CANELA?
En México, la canela se consume principalmente en infusión (té de canela), ya sea sola o para aromatizar café de olla, atoles, arroz con leche y agua de horchata. Es fundamental en la cocina tradicional, usada en mole, postres y como remedio casero para resfriados, comúnmente en rama para infusiones.
* Infusiones y bebidas: La forma más tradicional es hervir rajas de canela en agua. Se usa mucho en el café de olla, atole, chocolate caliente y agua de horchata.
* Repostería y postres: Se emplea en polvo o en rama para aromatizar arroz con leche, capirotada, churros, flanes y pasteles.
* Cocina salada: Es ingrediente clave en la elaboración de diversos moles mexicanos, aportando un sabor dulce y aromático.
* Uso en ayunas: Existe la tradición de consumir té de canela en ayunas para potenciar supuestos beneficios digestivos y para el control de azúcar.
RECETA DE HOY: GELATINA DE CANELA Y ROMPOPE
La gelatina de canela es un postre fácil, aromático y a menudo saludable, elaborado hirviendo rajas de canela en agua o leche, mezclado con grenetina hidratada y endulzante al gusto. Se puede preparar en versiones de agua para mayor ligereza o de leche (con o sin azúcar) para una textura cremosa, refrigerando hasta que cuaje.
Ingredientes (8 porciones)
* 1 litro de agua o leche
* 2 a 3 rajas de canela
* 1/2 taza de agua fría (para hidratar)
* 3 a 4 cucharadas de grenetina (30–40 g)
* 1 taza de rompope (para servir)
Procedimiento:
1. Infusión: Hierve el agua o la leche con la canela por 30 minutos a fuego bajo, hasta que el líquido tome color y sabor.
2. Hidratación: Mientras tanto, disuelve la grenetina en la 1/2 taza de agua fría y deja reposar 5 minutos.
3. Mezcla: Retira la canela, añade endulzante al gusto y disuelve la grenetina hidratada en la infusión caliente (sin hervir).
4. Cuajado: Vierte en moldes y refrigera durante 3 a 4 horas o hasta que esté firme.
5. Servicio: Sirve en cubitos y baña con el rompope.
Disfruten este sabor único como postre en su siguiente reunión. Gracias por leer El Sabor. Y tú... ¿Con todo, Güerito?