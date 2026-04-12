Canela: aroma que abraza

Esta gastrónoma-filósofa del sabor les desea compartir vivencias, viajes, sabores y recetas, ligadas a nuestra tradición de parrilla. LA CANELA: LA HISTORIA QUE CARGA AROMA DESDE SU ORIGEN La canela es originaria de Sri Lanka (anteriormente Ceilán), Myanmar en Birmania y partes del sur de la India. Proviene de la corteza interior del árbol Cinnamomum verum, el cual prospera en climas tropicales y que, de hecho, de aquí se deriva la especie canela de Ceilán. Su uso se remonta a más de 4, 000 años, siendo valorada desde la antigüedad en lugares como Egipto, donde se usaba en embalsamientos; China, donde se le menciona en textos que datan del 2,800 a.C.; y en Roma, donde era conocida por sus propiedades aromáticas, medicinales y culinarias.

Mientras que, en la actualidad, los principales productores de la canela son China, Vietnam e Indonesia. En países como estos, la especia se saca de la corteza interior seca de las ramas del árbol para después ser procesada a mano. CÓMO LLEGÓ LA CANELA A MÉXICO La canela llegó a México durante la época de la Colonia, introducida por los españoles tras la Conquista como parte del intercambio comercial entre Asia y América. Originaria de Sri Lanka, su uso se popularizó rápidamente, convirtiéndose en un elemento esencial de la gastronomía y cultura mexicana, importándose mayormente desde Asia.

¿CÓMO COMEMOS LA CANELA? En México, la canela se consume principalmente en infusión (té de canela), ya sea sola o para aromatizar café de olla, atoles, arroz con leche y agua de horchata. Es fundamental en la cocina tradicional, usada en mole, postres y como remedio casero para resfriados, comúnmente en rama para infusiones. * Infusiones y bebidas: La forma más tradicional es hervir rajas de canela en agua. Se usa mucho en el café de olla, atole, chocolate caliente y agua de horchata. * Repostería y postres: Se emplea en polvo o en rama para aromatizar arroz con leche, capirotada, churros, flanes y pasteles. * Cocina salada: Es ingrediente clave en la elaboración de diversos moles mexicanos, aportando un sabor dulce y aromático. * Uso en ayunas: Existe la tradición de consumir té de canela en ayunas para potenciar supuestos beneficios digestivos y para el control de azúcar.