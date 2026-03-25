¿Cuándo empieza la canícula para México en 2026?: Estos son los estados más afectados

El calor ya se está empezando a sentir desde el mes de marzo y febrero, las altas temperaturas es uno de fenómenos climáticos que más inquieta a la población es la llegada de la canícula, considerada como el periodo más seco y caluroso de todo el año durante el verano en México. La canícula es un período de aproximadamente 40 días de calor intenso que ocurre durante el verano en varias regiones de México y otros países de América Central. También se le conoce como “la sequía del medio verano” o “los días caniculares”. Durante la canícula, las temperaturas pueden alcanzar niveles extremadamente altos, a menudo superando los 35 grados Celsius e incluso llegando a los 45 o 50 grados Celsius. Esta época del año se caracteriza por ser seca, con un bajo índice de precipitación y poca o ninguna nubosidad.

¿QUÉ ES LA CANÍCULA? El término “canícula” proviene del latín “canís”, que significa “perro”; este nombre proviene de la astronomía, atribuyéndose a la constelación del Can Mayor (Canícula) y su estrella Sirio “La Abrasadora”, conocida por ser el astro celeste más brillante. La canícula es un fenómeno meteorológico que ocurre cada año, caracterizado por un incremento en la temperatura debido a un calentamiento excesivo del aire y el aumento en la fuerza de los vientos, cielos despejados y una disminución en la lluvia. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este fenómeno suele presentarse entre el mes de julio y agosto, provocando un aumento en la sensación térmica. ¿CUÁNTO DURA LA CANÍCULA? Aunque no tienen una fecha exacta de inicio, la canícula tiene una duración aproximada de 40 días, comenzando usualmente en la segunda mitad de julio y se extendiéndose hasta la mitad de agosto, luego de la llegada del solsticio de verano el 21 de junio de 2026, por lo que se pronóstica que pueda llegar entre el viernes 3 de julio y el martes 11 de agosto. También conocida como “sequía intraestival” o “veranillo”, la canícula es un periodo en el que disminuyen las precipitaciones mientras se mantienen temperaturas elevadas que pueden provocar a menudo golpes de calor, deshidratación severa y agotamiento físico. Según el pronóstico de temperatura global del Centro Canadiense de Modelización y Análisis Climático del Climate Change Canada (ECCC), el 2026 probablemente estará entre los cuatro años más calurosos registrados, comparándose incluso con el año 2023 y 2025.

ZONAS MÁS AFECTADAS El impacto varía cada año, pero de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), las altas temperaturas suelen ser más intensas en regiones de: - Colima;

- Chiapas;

- Guerrero;

- Michoacán;

- Nuevo León;

- Oaxaca;

- San Luis Potosí;

- Tabasco;

- Tamaulipas;

- Veracruz. En zonas como el Altiplano y el Valle de México, el impacto puede ser menor ante los factores geográficos y la presencia de lluvias asociadas a otros sistemas, como los estados de Baja California Sur y Baja California, Durango, Nayarit, Coahuila, Sonora, Querétaro y Ciudad de México. EFECTOS DE LA CANÍCULA EN MÉXICO Los efectos de la canícula en México pueden ser significativos. Algunas de las principales consecuencias son: Escasez de agua: Debido a la falta de lluvias durante la canícula, los cuerpos de agua, como ríos, lagos y presas, tienden a disminuir su nivel. Esto puede llevar a una escasez de agua para el consumo humano, la agricultura y el ganado, lo que afecta a las comunidades y la producción de alimentos. Sequía agrícola: La falta de lluvia y el calor extremo durante la canícula pueden dañar los cultivos y reducir la producción agrícola. Esto afecta la disponibilidad de alimentos, incrementa los precios y puede generar problemas económicos para los agricultores. Incendios forestales: Las condiciones secas y calurosas de la canícula aumentan el riesgo de incendios forestales. Los bosques y selvas en México pueden verse amenazados durante este período, lo que pone en peligro la biodiversidad y provoca daños ambientales significativos. Salud pública: El calor intenso de la canícula puede tener un impacto negativo en la salud de las personas, especialmente en los grupos más vulnerables, como los niños, los ancianos y aquellos con enfermedades crónicas. Las altas temperaturas pueden desencadenar golpes de calor, deshidratación, problemas respiratorios y agravar condiciones de salud existentes.

LA CANÍCULA PUEDE AFFECTAR TU SALUD Por las temperaturas extremas, baja humedad y disminución de lluvias, estas son algunos efectos que se pueden desatar: 1. Deshidratación: Las altas temperaturas y la sudoración excesiva provocan una pérdida considerable de líquidos y electrolitos del cuerpo. Si no se reponen adecuadamente, puede llevar a deshidratación, cuyos síntomas incluyen sed intensa, boca seca, fatiga, mareos, orina oscura y, en casos graves, confusión y shock. 2. Golpe de calor: Es la afección más grave relacionada con el calor, y ocurre cuando el cuerpo no puede regular su propia temperatura, que puede elevarse peligrosamente (por encima de los 40°C). Los síntomas son piel caliente y seca (o sudoración profusa al inicio, que luego cesa), confusión, delirio, convulsiones, pérdida del conocimiento, pulso acelerado, dolor de cabeza intenso, náuseas y vómitos. Asimismo, puede causar daño cerebral permanente, falla de órganos vitales e incluso la muerte si no se atiende de inmediato. 3. Agotamiento por calor: Es una condición menos grave que el golpe de calor, pero que puede progresar si no se trata. Sus síntomas son sudoración intensa, debilidad, mareos, náuseas, dolor de cabeza, calambres musculares, piel fría y húmeda. 4. Calambres por calor: Son espasmos musculares dolorosos que ocurren debido a la pérdida de sal y líquidos por el sudor. Afectan comúnmente las piernas, los brazos o el abdomen. 5. Problemas cardiovasculares: Las altas temperaturas exigen un mayor esfuerzo al corazón para bombear sangre y regular la temperatura corporal. Esto puede ser especialmente peligroso para personas con enfermedades cardíacas preexistentes (hipertensión, arritmias, insuficiencia cardíaca). 6. Afecciones respiratorias: La combinación de calor, sequedad y, en ocasiones, mayor concentración de contaminantes en el aire (debido a la estabilidad atmosférica) puede agravar enfermedades respiratorias como el asma, la bronquitis o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 7. Problemas gastrointestinales: Las altas temperaturas favorecen la rápida descomposición de los alimentos y la proliferación de bacterias, aumentando el riesgo de infecciones gastrointestinales (diarrea, vómitos) por consumo de alimentos o agua contaminados. 8. Problemas dermatológicos: Las quemaduras solares son comunes debido a la mayor exposición a la radiación UV. También pueden presentarse erupciones cutáneas (sarpullido por calor) debido a la obstrucción de los conductos sudoríparos. 9. Descompensación de enfermedades crónicas: Personas con diabetes, enfermedades renales, hepáticas o neurológicas son más vulnerables a los efectos del calor, ya que sus cuerpos pueden tener dificultades para regular la temperatura o manejar los cambios en los líquidos y electrolitos. Por todos estos riesgos, es altamente recomendable prestar mayor atención a los grupos más vulnerables, como niños pequeños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, trabajadores al aire libre y deportistas.

¿QUÉ HACER PARA NO SER AFECTADO POR LA CANÍCULA? Durante el período de canícula, es importante tomar medidas para protegerse del calor intenso y minimizar los efectos negativos. Aquí tienes algunas recomendaciones sobre qué hacer durante la canícula: Mantente hidratado: Bebe abundante agua a lo largo del día, incluso si no tienes sed. Evita las bebidas alcohólicas o con cafeína, ya que pueden aumentar la deshidratación. Lleva siempre contigo una botella de agua cuando salgas de casa. Evita la exposición al sol en las horas más calurosas: Busca sombra o lugares frescos durante las horas pico de calor, generalmente entre las 11 a.m. y las 4 p.m. Si debes salir a la intemperie, usa ropa ligera y de colores claros, así como un sombrero o una gorra para proteger tu cabeza del sol. Utiliza protector solar: Aplica protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar (FPS) adecuado para tu tipo de piel. Reaplica cada dos horas, especialmente si sudas o te mojas. Evita actividades físicas extenuantes: Durante la canícula, trata de limitar la realización de actividades físicas vigorosas al aire libre. Si deseas hacer ejercicio, elige las primeras horas de la mañana o las últimas de la tarde, cuando las temperaturas son más suaves. Cuida tu alimentación: Consume alimentos ligeros y frescos, como frutas, verduras y ensaladas. Evita comidas pesadas, picantes o calientes que puedan aumentar la sensación de calor en el cuerpo. También puedes optar por alimentos ricos en agua, como sandía o pepino. Mantén tu hogar fresco: Cierra cortinas o persianas durante el día para evitar que el calor entre a tu hogar. Utiliza ventiladores o aire acondicionado si es posible. Si no tienes aire acondicionado, puedes refrescar tu hogar utilizando ventiladores, toallas húmedas o colocando recipientes con agua fría cerca de las corrientes de aire. Presta atención a tu salud: Mantente atento a los signos de golpe de calor, como mareos, debilidad, dolor de cabeza intenso, piel enrojecida y caliente, o falta de sudoración. Si experimentas alguno de estos síntomas, busca un lugar fresco, hidrátate y busca atención médica de inmediato. Acude al médico: Ante la mínima señal de cualquier síntoma por afectación de las temperaturas extremas, acude con tu médico de confianza. Recuerda que cada persona es diferente, y es importante adaptar estas recomendaciones a tus propias necesidades y condiciones de salud. También es fundamental seguir las indicaciones y alertas proporcionadas por las autoridades locales durante la canícula.

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