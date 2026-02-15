Colitas de pavo: el tesoro fronterizo que conquistó Juárez

Esta gastrónoma-filósofa del sabor quiere compartir con ustedes vivencias, viajes, recuerdos y recetas profundamente ligadas a nuestra tradición de parrilla. Colitas de pavo: el amor juarense En Ciudad Juárez, el platillo más popular son, sin duda, los burritos. Sin embargo, hay un corte que se ha ganado un lugar especial en el corazón fronterizo: las colitas de pavo. Esta parte grasosa del ave se ha convertido en una de las comidas más vendidas de la ciudad, generando incluso una importante derrama económica. Desde lonches y tortas hasta tacos, las colitas se ofrecen en decenas de puestos y restaurantes. Muchas familias también las compran por kilo para preparar guisos caseros con distintas salsas. No importa la forma en que se cocinen: son parte viva de la gastronomía juarense. Incluso reciben visitas de ciudadanos estadounidenses, donde curiosamente esta pieza no es bien valorada y durante años fue desechada.

¿Por qué Estados Unidos desechó las colitas? Estados Unidos es uno de los países con mayor consumo de carne de pavo en el mundo. Tradicionalmente, se aprovechan casi todas las partes del ave: pechuga, muslos, piernas y alas. Pero las colitas —la parte donde se conectan las plumas traseras—, al ser altamente grasosas, no gozaron del mismo prestigio. En la década de los 60, el aumento en la producción y demanda de pavo provocó que se generara un gran excedente de colas. Para evitar pérdidas económicas, las empresas comenzaron a exportarlas a otros países. Así fue como este corte encontró en la frontera mexicana un nuevo hogar culinario. La torta fronteriza Una de las formas más tradicionales de disfrutar las colitas en Ciudad Juárez es en torta. Una creación sencilla pero poderosa: mayonesa, aguacate, lechuga, jitomate, chile y cebolla al gusto. Un alimento que satisface desde el paladar más exigente hasta el más acostumbrado, y que además es una fuente importante de proteína.