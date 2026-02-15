Colitas de pavo: el tesoro fronterizo que conquistó Juárez
Un corte rechazado en Estados Unidos que en Ciudad Juárez se convirtió en tradición, economía y sabor de parrilla.
Colitas de pavo: el amor juarense
En Ciudad Juárez, el platillo más popular son, sin duda, los burritos. Sin embargo, hay un corte que se ha ganado un lugar especial en el corazón fronterizo: las colitas de pavo. Esta parte grasosa del ave se ha convertido en una de las comidas más vendidas de la ciudad, generando incluso una importante derrama económica.
Desde lonches y tortas hasta tacos, las colitas se ofrecen en decenas de puestos y restaurantes. Muchas familias también las compran por kilo para preparar guisos caseros con distintas salsas. No importa la forma en que se cocinen: son parte viva de la gastronomía juarense. Incluso reciben visitas de ciudadanos estadounidenses, donde curiosamente esta pieza no es bien valorada y durante años fue desechada.
¿Por qué Estados Unidos desechó las colitas?
Estados Unidos es uno de los países con mayor consumo de carne de pavo en el mundo. Tradicionalmente, se aprovechan casi todas las partes del ave: pechuga, muslos, piernas y alas. Pero las colitas —la parte donde se conectan las plumas traseras—, al ser altamente grasosas, no gozaron del mismo prestigio.
En la década de los 60, el aumento en la producción y demanda de pavo provocó que se generara un gran excedente de colas. Para evitar pérdidas económicas, las empresas comenzaron a exportarlas a otros países. Así fue como este corte encontró en la frontera mexicana un nuevo hogar culinario.
La torta fronteriza
Una de las formas más tradicionales de disfrutar las colitas en Ciudad Juárez es en torta. Una creación sencilla pero poderosa: mayonesa, aguacate, lechuga, jitomate, chile y cebolla al gusto. Un alimento que satisface desde el paladar más exigente hasta el más acostumbrado, y que además es una fuente importante de proteína.
Receta de hoy
Adobo para colita de pavo (Puede utilizarse en cualquier pieza de pavo)
Rinde: 12 porciones
Ingredientes
- 1 kg de colitas de pavo
- 4 dientes de ajo
- ½ cebolla
- 3 hojas de laurel
- 1 cucharadita de comino entero
- 3 cucharaditas de chile guajillo molido
- 1 cucharadita de achiote
- Sal al gusto
Procedimiento
1. Lava muy bien las colitas de pavo. Colócalas en una olla junto con todos los ingredientes y agrega agua suficiente para cubrirlas. Cocina tapadas durante una hora y media a fuego medio.
2. El color rojizo característico lo aportan el chile guajillo y el achiote.
3. Una vez cocidas, retíralas del líquido de cocción y cuélalas. Déjalas escurrir y elimina el exceso de humedad con papel absorbente.
4. Puedes dorarlas enteras o retirar el hueso en forma de “T”, rebanarlas y dorarlas en sartén hasta que estén crujientes por fuera y suaves por dentro.
Disfrútalas en lonche, torta o taco.
Disfruten este platillo tan original y profundamente fronterizo. Gracias por leer el sabor.
¿Y tú... con todo, Güerito?