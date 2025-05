Cómo ahorrar tiempo y dinero en el aeropuerto

Por: Elaine Glusac

Desde las largas filas hasta la comida demasiado cara y la escasez de asientos, los aeropuertos están plagados de dificultades.

Para algunas personas, dijo Katy Nastro, experta en viajes de Going, una aplicación de vuelos baratos, “los aeropuertos son como el purgatorio de los viajes: no estás ni aquí ni allá”.

Pero la tecnología, la planificación previa y unas cuantas estrategias creativas pueden ayudarte a esquivar los problemas aeroportuarios.

Calcula tu tiempo de traslado

Tu viaje por el aeropuerto puede empezar hasta 24 horas antes de partir, cuando debes hacer tu registro, pagar las cuotas del equipaje documentado, lo que agilizará la entrega de maletas, y apuntarte a las notificaciones de vuelos por mensajes de texto para mantenerte actualizado de los horarios.

Después, determina cuándo debes salir hacia el aeropuerto. La regla general es llegar dos horas antes de la salida para los vuelos nacionales (tres para los internacionales), lo que te da tiempo de sobra para documentar las maletas, pasar el control de seguridad (sobre todo si no tienes autorización acelerada) y abordar.

Gary Leff, autor del blog de aviaciónView from the Wing, dijo: “El mayor reto de los aeropuertos es la variabilidad del tiempo que toma llegar y pasar de la acera a la puerta de abordaje”.

Utiliza una aplicación de mapas para hacerte una idea del tiempo de viaje al aeropuerto una semana o unos días antes de la salida. Los sitios web de las compañías aéreas suelen incluir los tiempos de espera en seguridad.

Si vas a documentar una maleta, es posible que tengas que hacerlo con no menos de 45 minutos de antelación a las salidas nacionales (consulta con tu compañía aérea las horas límite). Añade esto a tu tiempo de tránsito, junto con un cojín cómodo.

Acelera la autorización de seguridad

La forma más rápida de pasar el control de seguridad es inscribirse en la autorización acelerada.

Los viajeros inscritos en TSA PreCheck suelen esperar 10 minutos o menos en seguridad, según la Administración de Seguridad en el Transporte. La afiliación, que cuesta entre 76,75 y 85 dólares, según el proveedor de la inscripción, es válida durante cinco años.

Global Entry, que acelera el paso de los viajeros por los controles de aduanas cuando regresan a Estados Unidos, incluye la inscripción en TSA PreCheck. Cuesta 120 dólares y es válida durante cinco años.

CLEAR permite a sus miembros utilizar sus líneas en 59 aeropuertos de todo el país para llegar al inicio de las filas de seguridad (199 dólares al año).

Vuela en lista de espera en un vuelo más temprano

Si superas sin problemas el tráfico y el control de seguridad, intenta volar en lista de espera en un vuelo anterior, recomienda Brian Sumers, quien escribe el boletín The Airline Observer.

“Desde la pandemia, ha vuelto la lista de espera gratuita”, dijo Sumers, señalando que incluso Southwest Airlines, que antes prohibía esta práctica, ofrece vuelos en lista de espera si hay espacio disponible.

Lleva tu propia comida

Los aeropuertos son famosos por los precios inflados de la comida. Un bocadillo que puede costar 5 dólares en una tienda de comestibles puede costar fácilmente el doble en el aeropuerto.

Así que lleva tu propia comida y tentempiés. Solo asegúrate de que pueden pasar el control de seguridad (por ejemplo, el yogur se considera un líquido, y los envases de más de tres onzas pueden ser confiscados). Lleva también una botella de agua vacía para rellenarla después de pasar el control de seguridad.

Si no puedes llevar tus propios alimentos, Harriet Baskas, autora radicada en Seattle que escribe el blog de viajesStuck at the Airport, recomienda echar un vistazo a las zonas de comida y pedir entradas o porciones para niños para mantener los costos bajos.

Empaca lo que necesites de electricidad

Muchos aeropuertos han ampliado enormemente la disponibilidad de tomas de corriente para cargar dispositivos. Pero conseguir uno puede ser competitivo, y a veces los enchufes no funcionan.

“He trabajado alegremente creyendo que mi computadora portátil o mi teléfono se estaban cargando, solo para descubrir que todo el banco de las sillas con conexiones estaba desenchufado”, dijo Baskas. “He aprendido a revisar antes de instalarme”.

Baskas recomienda llevar un cable multienchufe para poder compartir la toma eléctrica con otros viajeros.

Evita el problema con tu propia batería externa. George Hobica, quien fundó el buscador de vuelos Airfarewatchdog, lleva una lo suficientemente potente como para cargar varios aparatos al mismo tiempo.

Haz algo de ejercicio

Aprovecha el tiempo de espera para estirar las piernas. El ejercicio aporta beneficios tanto físicos como mentales, y los largos vestíbulos de los aeropuertos ofrecen cómodas pistas para caminar.

Colleen Lanin, quien escribe el blog de viajesColleen Travels Betweeny lleva 16 años cubriendo viajes en familia, sugiere cansar a los niños con ejercicio antes de abordar.

“Cuando mis hijos eran pequeños, les pagaba una pequeña cantidad de dinero por cada vuelta que daban corriendo alrededor de nuestro jardín antes de salir, y podían gastarse lo ganado en un artículo de la tienda de regalos del aeropuerto”, dijo.

Lanin anima a los padres a buscar una zona tranquila y jugar a Luz verde, luz roja o Simón dice durante las escalas.

Espera en una puerta que no esté abarrotada

Siempre que estés pendiente de la llamada para abordar el vuelo en una aplicación, no hay razón para estar en una puerta abarrotada donde escasean los asientos. Busca una puerta desocupada y espera allí.

Utiliza los recursos del aeropuerto

Las páginas web de los aeropuertos te ayudarán a encontrar salas de yoga (San Francisco), exposiciones de arte (Filadelfia), horarios de música en vivo (Austin-Bergstrom), terrazas al aire libre (Denver) o un jardín de mariposas (Singapur Changi).

O pide recomendaciones a un empleado del aeropuerto.

“La gente de los mostradores de información suele estar encantada de compartir sus lugares favoritos, y no hace falta ser un niño para pedirles lápices de colores y un libro para colorear o una tarjeta coleccionable del aeropuerto”, dijo Baskas.

Sé tu propio agente de reservaciones

Cuando un vuelo se retrasa o se cancela, es inevitable que los pasajeros empiecen a hacer cola para hablar con el agente de la puerta de abordaje. Pero conéctate mientras esperas. Con la aplicación de la aerolínea, normalmente puedes obtener información de forma más eficiente.

“Generalmente, los clientes tendrán el mismo acceso a los asientos en la aplicación que el que pueden ver los agentes en el mostrador”, dijo Sumers.

Con tormentas o retrasos en cascada, la disponibilidad de asientos puede ser fluida.

“Si estás atento a la aplicación, puedes encontrar asientos que no estaban disponibles un minuto antes”, añadió Sumers.

Ten un plan de escape

Es posible que no puedas escapar de un aeropuerto, especialmente durante un retraso, pero puedes darte un respiro.

Baskas guarda 30 dólares en su cartera para comprarse un capricho, como un postre especial o un libro de tapa dura.

“Eso me hace sentir mejor en ese momento y no aparecerá más tarde en los cargos de la tarjeta de crédito para recordarme un momento estresante”, dijo.