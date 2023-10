¿Cómo calmar y controlar un ataque de ansiedad?

-Cuestiona el espiral de pensamientos que te está agobiando: uno de los “síntomas” al momento de vivir un ataque de ansiedad es comenzar a sobre pensar y tener pensamientos disruptivos, lo que te llevará a tener ideas todavía más catastróficas. Es importante que cuando notes que comienzas a entrar a esa espiral, respires profundamente y cuestiones esos pensamientos: ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿Lo que estoy pensando es real? ¿Qué evidencia tengo de que eso va a suceder? ¿Ya me ha pasado antes? ¿Cómo lo resolví? Recuerda que no tenemos el control de todas las cosas, pensar y pensar no nos llevarán a ningún lado.

Realiza acciones que te ayuden a recuperar el control: Si ya estás en una crisis de ansiedad, la respiración y todo lo anterior no te han ayudado, puedes comenzar a hacer acciones que te ayuden a recuperar el control, como escribir, sacar pendientes, poner en orden algún lugar de la casa, caminar un poco o pequeñas acciones que habías postergado, pues esto te ayudará a sentir que tienes el control de tu mente y cuerpo.

Como consejos finales, la psicóloga Arvizú señala que el paciente puede evitar y controlar su ansiedad llevando una vida saludable, realizando ejercicio, alimentándose de manera sana, dormir el tiempo necesario y disfrutar de la compañía de otras personas.

No olvides que si te sientes agobiado, que no puedes controlar tus emociones o comienzas a experimentar ataques de pánico o ansiedad de manera frecuente, debes acercarte con un experto en salud mental para recibir la atención y diagnóstico oportuno. Recuerda que todo está bien, que tú estás bien y que tus seres queridos lo están.