Cómo conocer tu peso ideal utilizando la medida de tu muñeca

Por su parte, la nutricionista Catalina Cerda señala que si no se tiene a la mano alguna cinta para sacar las medidas, se puede utilizar un método, aunque no es tan confiable. Lo que debes hacer es rodear tu muñeca con los dedos pulgar y medio, si apenas puedes tocar los dedos, significa que eres complexión mediana, si no logras tocarlos eres de contextura grande y si puedes poner un dedo sobre otro, entonces es la complexión delgada.

Finalmente, es importante mencionar que esta información no sustituye ninguna recomendación de un especialista en nutrición o salud, recuerda que si tienes alguna duda sobre tu peso o cómo mejorar tu condición física, lo recomendable es acudir con un experto en el tema, puede ser un doctor, nutricionista o bariatra, además, este aspecto debe ser atendido de manera integral, con un especialista en la salud mental para evitar algún trastorno alimenticio y obtener los resultados que esperas.