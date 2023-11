Nutrióloga de Acuña llama a comer con inteligencia en fiestas decembrinas para evitar daños a la salud

ACUÑA, COAH.- Las fiestas de diciembre se caracterizan por la variedad y abundancia de comida y bebidas en las mesas de Navidad y Año Nuevo, una época de mayor tentación y una amenaza para aquellos que mantienen una rutina saludable todo el año, por lo que es necesario no comer en exceso, aseguró la nutrióloga América Sánchez de la Cruz.

La especialista en nutrición dijo que una forma de resistir los alimentos poco saludables es incorporar más proteínas en cada comida y reducir los carbohidratos refinados y las grasas.

“El secreto es reducir las cantidades y saber combinar los alimentos, porque si nos excedemos en comer demasiado, en esos días de fiesta podemos subir fácilmente hasta siete kilos, los que tardaremos en rebajarlos hasta ocho meses y con un gran esfuerzo”, afirmó.

Añadió que si alguna persona tiene una dieta ya establecida, rigurosa, en estas festividades en las que hay antojos y muchas convivencias con la familia; mucha comida alta en calorías, lo que pueden hacer es comer moderadamente y elegir muy bien los alimentos.

“Si mi familia va a comer tamales, que es lo que más se consume en estas fechas, pues elijo comer solo dos tamales y lo acompaño con alguna otra comida que no sea alta en azúcares, es decir, que no tenga harinas ni Maseca

“Y mi bebida voy a tratar de que no sea refresco, porque también es alto en azúcar; que no sea champurrado porque también tiene Maseca. Puede ser una bebida caliente como un te o ponche de frutas, pero no endulzado, o bien agua”, subrayó.

Detalló que una dieta baja en carbohidratos no tiene por qué implicar restricciones y privaciones. El objetivo es proporcionar al cuerpo todas las calorías que necesita, pero de una forma diferente, que favorezca el metabolismo y promueva la saciedad.

“No tenemos porque pasarla infeliz en estas fiestas, podemos convivir con nuestras familias y comer lo que ellos comen; el secreto es saber escoger, combinar y reducir las cantidades”, apuntó la nutrióloga.