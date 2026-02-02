¿Cómo crear un fondo de emergencia, pagar deudas y planificar sus finanzas en 2026?

NUEVA YORK- El comienzo de un nuevo año suele traer motivación renovada para alcanzar metas como comer más saludable o finalmente ordenar su sótano. Muchos propósitos también se centran en objetivos financieros, tales como pagar la deuda de la tarjeta de crédito, ahorrar para una casa nueva o simplemente educarse más sobre el dinero. “El Año Nuevo es realmente un buen momento para revisar y realinear sus objetivos financieros en general”, apuntó Erica Grundza, planificadora financiera certificada en Betterment, una aplicación de inversión y ahorro. TE PUEDE INTERESAR: Falso ahorro, cuando gastar menos es una ilusión Al establecer sus metas para 2026, Grundza recomienda enfocarse menos en el pasado y más en una visión optimista, pero realista, para el futuro. Recomienda que se concentre en restablecer el “por qué” detrás de su enfoque hacia el dinero y cómo quiere hacer que funcione para su vida. Esto puede ser tan simple como ahorrar 10 dólares cada semana en una cuenta de ahorros, o una meta más grande como ahorrar para comprar una casa en los próximos años. Todo es acerca de su propio recorrido. The Associated Press habló con personas que están haciendo propósitos financieros para 2026. A continuación presentamos un vistazo a lo que planean y cómo puede usted obtener inspiración para sus propios propósitos: HACIENDO PLANES ALCANZABLES Los propósitos pueden convertirse fácilmente en metas inalcanzables que parecen más bien un sueño, comentó MarieYolaine Toms, entrenadora y fundadora de Focused Fire, una empresa de asesoría financiera. Para evitar expectativas poco realistas, Toms adopta una mentalidad de “no hacer propósitos” y, en cambio, se centra en elaborar un plan viable.

”Lo que digo cada año es que no estoy haciendo propósitos, estoy haciendo planes que se pueden seguir hacia adelante, rastrear hacia atrás y ajustar hasta completarlos”, expresó Toms. Recientemente, Toms alentó a sus clientes a revisar su informe de crédito con las tres agencias crediticias y, con base en sus reportes de crédito, hacer un plan alcanzable para iniciar una cuenta de ahorros. Por ejemplo, agregar 25 dólares a dicha cuenta cada semana. Ya sea que usted esté tratando de pagar deudas o ahorrar para unas vacaciones en el extranjero, el primer paso hacia la creación de un plan puede ser elaborar un presupuesto. Al hacer uno, es mejor encontrar una técnica que le funcione, ya sea el clásico plan 50/30/20 (asignar el 50% para necesidades, el 30% para deseos y el 20% para ahorro y pago de deudas) u otro estilo. Si está creando un presupuesto por primera vez, aquí puede encontrar algunas recomendaciones de expertos. PAGANDO DEUDAS Después de perder su trabajo como editora de una revista en septiembre, Rachel Pelovitz, de 33 años, tuvo que examinar más de cerca sus finanzas. Tras haber adquirido una cantidad significativa de deuda en los últimos años debido al desempleo de su esposo durante año y medio, Pelovitz exploró varias opciones para pagarla. Finalmente, ambos decidieron vender su casa y trabajar con una organización de consolidación de deudas. ”En lugar de depender de endeudarnos más, actualmente estamos vendiendo nuestra casa”, manifestó Pelovitz. TE PUEDE INTERESAR: Cuidado con los anuncios en línea con historias muy elaboradas, podría tratarse de estafas El objetivo principal de Pelovitz para 2026 es pagar la mitad de su deuda de tarjeta de crédito. Y, con parte del dinero de la venta de la casa, comenzar a invertir moderadamente. Si usted también ha experimentado un despido, aquí puede leer recomendaciones de expertos para ayudarle a cuidar sus finanzas y su salud mental. CREAR UNA CUENTA DE AHORROS Para Jenni Lee, de 27 años, este va a ser el año en que se pondrá estricta con fortalecer su cuenta de ahorros. Aunque en general Lee se considera buena en el manejo del dinero, en los últimos seis meses ha gastado de más y quiere controlarlo. Su objetivo a largo plazo con sus ahorros es comprar una casa. ”Ahora estoy a fines de mi década de los 20, estoy empezando a pensar realmente en dónde puedo ahorrar ahora para que no duela más tarde cuando finalmente decida comprar y poseer un lugar”, explicó Lee, trabajadora en el sector de la tecnología y creadora de contenido de estilo de vida en TikTok, quien vive en Chicago.