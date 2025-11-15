¿Cómo llevarse bien con un jefe que es perfeccionista?

Para algunas personas acudir al trabajo cada día puede ser especialmente estresante debido a que se encontrarán con una situación que no pueden esquivar y que no saben muy bien cómo manejar: relacionarse una jefa o un jefe especialmente perfeccionista que les exige mucho.

Todos los trabajos tienen un determinado nivel de exigencia, que en ocasiones puede tornarse muy elevado, y los jefes suelen ser los responsables de lograr que los empleados estén a altura de las circunstancias. Sin embargo, la exigencia de algunos jefes puede ir demasiado lejos, de acuerdo con los especialistas laborales.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué puedo hacer si perdí mi empleo y tengo una deuda con el Infonavit?

Un jefe de este tipo puede exigirle a un empleado que trabaje más allá del horario regular incluso cuando el volumen de trabajo no lo requiera; pedir informes adicionales que no se leen; ordenar muchos ‘proyectos especiales’; o querer aprobar cada decisión que se toma, según Rita Friedman, asesora especializada en carreras profesionales.

La exigencia puede tornarse tóxica si quien ejerce la jefatura es difícil de tratar, tiene expectativas poco realistas, su estilo de liderazgo genera tensión, presiona en exceso a sus empleados o invade su espacio y tiempo personal, según otros expertos.

Estas exigencias excesivas o injustificadas pueden generar estrés y un ambiente laboral tenso, y afectar negativamente a la satisfacción, motivación y rendimiento de los empleados.

Sin llegar a esos extremos, un nivel elevado de demanda laboral, aunque sea justificada, lógica y razonable, puede llegar a ser estresante para un empleado si no sabe cómo manejarla.

“Trabajar con un jefe que exige mucho puede ser muy estresante, pero también puede convertirse en una oportunidad de crecimiento, y en un estímulo para desarrollar sus habilidades y potencialidades”, según explica Patricia Mampel, responsable de marca y contenidos en España de Ringover, firma especializada en comunicación omnicanal para empresas.

CÓMO DETECTAR LA EXIGENCIA JERÁRQUICA

Mampel señala que es muy importante reconocer las características de un jefe que nos indican que estamos ante una persona con una alta demanda profesional, para saber qué podemos esperar de esa relación laboral, poder gestionarla de manera positiva y sacar el máximo provecho a esa situación.