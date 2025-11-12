Cómo los ejecutivos pueden impulsar la IA y potenciar los negocios

Para las empresas que buscan ser competitivas, la adopción eficaz de la IA no solo depende de la tecnología en sí, sino también de un liderazgo proactivo, datos confiables y una cultura organizativa abierta a la innovación.

EL PAPEL DE LOS EJECUTIVOS EN LA PROMOCIÓN DE LA IA

Los ejecutivos desempeñan un papel fundamental en la integración exitosa de la IA dentro de las organizaciones. Deben identificar oportunidades para la automatización, el análisis predictivo y la personalización de la experiencia del cliente, y fomentar una cultura de experimentación y aprendizaje continuo.

Las prioridades clave del liderazgo incluyen:

Comprender los fundamentos y las aplicaciones prácticas de la IA.

Identificar los procesos que pueden transformarse con el apoyo de la tecnología.

Crear casos de negocio sólidos que relacionen la inversión en IA con resultados medibles.

Formar equipos multidisciplinares que impulsen la experimentación y la innovación.

Fomentar y desarrollar desarrolladores internos de IA, responsables de difundir el uso estratégico de la tecnología en diferentes áreas de la empresa.

UNA BASE DE DATOS PARA UNA IA DE ALTO IMPACTO

Uno de los grandes retos de la IA es la necesidad de contar con datos de alta calidad, bien estructurados e integrados. Un sistema de gestión empresarial unificado que consolide los datos de áreas estratégicas como las finanzas, las ventas y la cadena de suministro es esencial para implementar soluciones basadas en IA que tengan un impacto real.

Oracle NetSuite ejemplifica este enfoque como una plataforma de planificación de recursos empresariales (ERP) en la nube con inteligencia artificial incorporadas . Al centraliza la información y elimina los silos de datos, ofrece la base de datos necesaria para que la IA sea adoptada con éxito, promoviendo incrementos en productividad y generando insights estratégicos.

“Las empresas deben considerar la IA como un socio que mejora todas las facetas de sus operaciones; se trata de complementar el trabajo que ya se está realizando”, afirma Gustavo Moussalli, vicepresidente sénior de Oracle NetSuite para Latinoamérica. “Las hojas de cálculo desconectadas y las soluciones puntuales no pueden respaldar un crecimiento a gran escala. Cuando una empresa alcanza un nuevo nivel de complejidad, necesita una plataforma de gestión empresarial unificada con IA integrada, como NetSuite, para mantener el control y acelerar la innovación”.

LIDERANDO LA SIGUIENTE FASE DE CRECIMIENTO

La adopción de la IA es un movimiento inevitable y muy prometedor en el panorama empresarial mundial. Es responsabilidad de los ejecutivos liderar este proceso con visión estratégica, apoyándose en plataformas tecnológicas sólidas como NetSuite.

Con datos fiables, integración entre áreas y una cultura organizativa preparada, la IA se convierte no solo en una posibilidad, sino en un componente esencial para impulsar el crecimiento sostenible y la innovación dentro de las organizaciones.