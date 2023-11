¿Cómo puede saber si una persona está coqueteando conmigo?

Cuando conocemos una persona no conocemos a realmente su forma de ser, por lo que muchas veces podemos confundirnos y no sabemos si su comportamiento es amigable o tiene un plan de fondo que busca conquistarnos, si te encuentras en una situación así de confusa, no te preocupes, aquí te decimos si una persona está coqueteando contigo.

Entablar una relación con una persona no siempre es sencillo, ya que podemos confundirnos con su forma de ser y comportarse con nosotros; porque hay personas que desde el inicio son claros con el tipo de relación que buscan, pero hay otros que su coqueteo suele ser muy sutil e indirecto, por lo que terminaríamos más confundidos, pero siempre hay señales que podemos leer, vamos a revisarlas juntos.