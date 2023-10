¿La llama del amor se apagó? Tips para revivir la pasión con tu pareja

No hay manual para una relación perfecta, ni tampoco venimos con instructivo como individuos por lo que creemos que entablar un noviazgo puede resultar bastante complicado, pero la realidad puede ser completamente diferente si se tiene compromiso, ganas de trabajar en pareja y mucho amor, pero si tú crees que esa llama se apagó, aquí te decimos cómo puedes revivir la pasión con tu pareja. TE PUEDE INTERESAR: ¿Quieres una relación estable y sana? La psicología dice que no debes aceptar estas 5 cosas No existen relaciones perfectas ni tampoco los cuentos de hadas, lo que realmente existe son personas sanas, con compromiso, honestidad, amor y estabilidad para compartir su tiempo y energía con otra persona. Si tú estás en una relación y crees que la llama del amor que tenían ha comenzado a apagarse o en definitiva ya no está, no te preocupes todo tiene solución si es que así se quiere.

¿Cómo encender la llama del amor con mi pareja? De acuerdo con un artículo publicado en Mundo Psicólogos, existen investigaciones científicas en las que se comprueba que las personas no estamos hechos biológicamente para mantener una sola pareja toda la vida, aunque esto no significa que no podamos hacerlo, solo se debe entender que es un proceso natural que la pasión vaya disminuyendo significativamente. “La pasión se va a apagando muchas veces por la intención excesiva de búsqueda de pasión constante, por no tener claro los conceptos básicos alrededor de este tema, incluso podemos encontrar que personas que cambian múltiples veces de pareja sin darse cuenta de que eso que buscan afuera está muy adentro. En consulta se ve con frecuencia como las personas no son capaces de identificar las diferentes etapas de vida en pareja, como por ejemplo, el enamoramiento”, afirmó la doctora Diana Aguirre, psicóloga clínica.

Pero todo tiene solución y la experta recomienda: 1. Tener una comunicación asertiva, donde la pareja pueda hablar abiertamente, con respeto, honestidad y empatía de cómo se sienten en ese momento, qué les gusta, qué necesitan y qué les hace falta, en esto también se incluye el sexo. 2. Trabaja en la conexión emocional, es importante que conectes no solo en lo sexual, sino también en lo sentimental con tu pareja, qué sepas como se encuentra, si considera que dejaste de hacer algo o le gustaría modificar su lenguaje del amor para encontrar nuevas experiencias románticas. 3. Más contacto físico, es común que con la rutina del día a día lo último de la lista sea un encuentro sexual o un abrazo, aunque pensemos que no son necesarios para mantener una relación en llamas, la realidad es diferente, dedicarse un tiempo de pareja, para vivir su sexualidad o unirse en un gran abrazo puede transformar un día pesado de trabajo y aumentar la conexión que tienen entre ustedes.

4. Más detalles, menos pretextos, cuando se vive una relación de tiempo es común que los detalles pasen al olvido, podemos caer en los pretextos de “ya vivimos juntos” “se me olvidó por la carga de trabajo” “ya somos pareja, para qué darnos detalles”, la realidad es que esos pequeños detalles sorpresa pueden mantener la “inocencia” y el lado divertido de la relación, no importa cuántos años llevan juntos, las sorpresas siempre mueven las mariposas de la barriga, no tiene que ser algo costoso, un masaje erótico puede ser la solución (guiño). 5. Pedir ayuda a tiempo, solemos creer que la última opción que se tiene (incluso la más desesperada) es pedir ayuda con un profesional, la realidad está muy lejos de eso, con el paso de tiempo podemos comenzar a desarrollar problemas de comunicación, acercarse con un terapeuta de pareja puede transformar ese conflicto en una virtud. No duden en pedir ayuda para resolver los temas que creían insuperables, todo tiene solución si se quiere. Tener una relación no debe ser cansado, agotador ni pesado, se trata de crecer individualmente, pero en pareja, ser conscientes de que uno no puede dar más que el otro, ni tampoco dar por seguro que la otra persona nunca se va a ir. La solución a los problemas la tienen los dos, hablen y recuerden siempre que se trata de ser felices.

Leer Texto

Videos