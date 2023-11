¿Cómo saber si tengo la autoestima baja? Estos son los síntomas

Si la mayoría de estos síntomas te hacen sentido, debes saber que no eres la única persona y eso está bien, estás dando el primer paso a cambiar tu estado de ánimo, tu estilo de vida y tu percepción de ti. Es importante que te pongas en acción y comiences a modificar por tu bienestar mental , no te presiones, llevará tiempo, pero seguramente lo vas a lograr.

4. El sedentarismo y la falta de interacción son una de las malas prácticas que nos dejó la pandemia, ponte acción, hacer ejercicio y cuidarte físicamente, ayudará a sentirte mejor, cambiar tu percepción de ti e incluso mejorar tu aspecto, pero sobre todo hazlo por tu bienestar. Respecto a la salud mental, acudir a terapia es una increíble muestra de amor propio, cuidar tu mente y emociones es un gran paso para mejorar tu autoestima, para entenderte y entender qué sucede contigo mismo.

5. Comienza a agradecer todo lo que tienes, lo que has conseguido y lo que eres. Solemos fijarnos más en lo que nos falta, deseamos o queremos y no tenemos, vivir en queja solo nos traerá una nube negra a la cabeza. Vivir en gratitud nos traerá paz, incluso en los malos momentos, de ellos aprendemos y nos volvemos más sabios para enfrentar las situaciones adversas.

6. No estás solo y pedir ayuda no te hace débil ni vulnerable, recuerda que siempre existe una red de apoyo, tus amigos, seres queridos, compañeros de trabajo o escuela, instituciones públicas y de salud e incluso las redes sociales. Pedir ayuda y recibirla, no es tarea sencilla, pero recuerda que no siempre podemos solos y eso no nos hace menos, al contrario, nos hace más fuertes, porque vemos que la vida pone en nuestro camino gente maravillosa que nos hace valientes y seguros.