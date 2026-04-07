Cómo un hombre ciego logra hacer posible que otras personas con visión disminuida construyeran sets de Lego

Cómo un hombre ciego logra hacer posible que otras personas con visión disminuida construyeran sets de Lego

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Daniel Millan, quien perdió la vista en 2024, recurrió a Bricks for the Blind luego de que un tumor le aplastara los nervios ópticos

Vida
/ 7 abril 2026
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MASACHUSETTS- Al igual que a muchos niños, a Matthew Shifrin le encantaba construir sets de Lego. Pero debido a que era ciego, Shifrin dependía de amigos y familiares para completar sus creaciones, y en ocasiones los sobornaba con té para que fueran a su casa.

Pero eso cambió cuando tenía 13 años. Una amiga de la familia y niñera suya fue a su hogar en Newton, Massachusetts, y le entregó una carpeta con instrucciones accesibles para construir un palacio de Oriente Medio. Las instrucciones, escritas en braille, le permitieron completar el set sin depender de las imágenes a color que normalmente se incluyen en los conjuntos de Lego.

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“Esa fue la primera vez que pude construir un set de Lego por mi cuenta”, dijo Shifrin en su casa, rodeado de sets que ha construido, entre ellos una figura de la Estatua de la Libertad y el cohete Saturno V de la misión Apolo de la NASA. “Fue una experiencia realmente increíble porque tuve el control total del proceso de construcción. Sabía dónde iban las piezas y pude aprender sobre el mundo que me rodeaba”.

INSPIRADO PARA LLEGAR A MÁS CONSTRUCTORES CIEGOS

Tras el fallecimiento de su niñera, Shifrin quiso honrar su memoria, así que se dedicó a perfeccionar las instrucciones que ambos habían publicado en línea para que las utilizaran otros constructores ciegos.

Hace tres años, Shifrin lanzó Bricks for the Blind (Ladrillos para los ciegos). El joven de 28 años trabaja ahora con un equipo de 30 redactores videntes y de evaluadores ciegos. Su sitio web ofrece las instrucciones descargables de forma gratuita a cualquier persona ciega o con discapacidad visual. Pueden imprimir las instrucciones paso a paso en braille, utilizar ordenadores braille o recurrir a lectores de pantalla, los cuales son aplicaciones de software que convierten el texto en voz.

Las instrucciones le permiten a una persona ciega construir por sí misma, pero el sitio web de Shifrin también indica que podría ser necesaria la ayuda de una persona que vea para clasificar los bloques de Lego, aunque, si eso no es posible, la persona ciega puede utilizar alguna de varias apps que identifican las piezas mediante inteligencia artificial.

$!Matthew Shifrin, fundador de Bricks for the Blind, lee en un lector de braille mientras construye un proyecto de Lego en la casa de su familia.
Matthew Shifrin, fundador de Bricks for the Blind, lee en un lector de braille mientras construye un proyecto de Lego en la casa de su familia. AP/Charles Krupa

Hasta la fecha, la organización sin fines de lucro ha creado instrucciones para más de 540 sets de Lego, desde un auto de 100 piezas hasta un puente de 4 mil Aproximadamente 3 mil constructores han utilizado sus instrucciones en todo Estados Unidos y en lugares tan lejanos como Australia.

Además, Shifrin contactó en 2017 al Lego Group, con sede en Dinamarca, para sugerirles que hicieran que sus productos fueran más accesibles, lo que inspiró a la empresa a crear instrucciones en audio y braille para un número cada vez mayor de sets de Lego. Eso se lanzó en 2019.

Por separado, la compañía presentó los Lego Braille Bricks (ladrillos braille Lego), que están disponibles en francés, inglés y español, y cuentan con códigos en ellos que corresponden a letras, números y símbolos. También ha incluido varios personajes con discapacidad visual en sus sets.

Padres, niños y familias con discapacidad visual se sienten identificados

Shifrin, quien también es actor, compositor y cantante de ópera, dijo que ha recibido mensajes de muchas personas que no habían podido construir con Lego hasta ahora.

Le han enviado mensajes abuelos ciegos que le dicen que por fin pueden construir con sus nietos. “No podíamos construir con nuestros hijos. No querían nuestra ayuda, pero ahora podemos enseñarles a nuestros nietos sobre Lego”, refirió Shifrin. “O padres ciegos que dicen: ‘Mis hijos ven, no quieren mi ayuda. Pero es increíble entender realmente por qué tanto revuelo con el Lego, porque ahora puedo construir por mi cuenta’”.

Daniel Millan, quien perdió la vista en 2024, recurrió a Bricks for the Blind luego de que un tumor le aplastara los nervios ópticos. Lo primero que completó el estudiante de maestría de San Diego, quien tiene 31 años y se capacita para ser instructor en tecnologías de apoyo, fue un set ornamental de Lego. Después, en su aniversario, completó un set de rosas de Lego con su esposa.

“Poder hacerlo de forma independiente, eso es libertad”, expresó, y agregó que su repentina pérdida de la vista le hizo preguntarse qué cosas ya no podría hacer más.

Pero tras construir sets de Lego, pronto comprendió que “no se trata de lo que ya no puedo hacer. Se trata más bien de lo que puedo hacer”, añadió.

CONSTRUIR CON SUS HIJOS

Para Natalie Charbonneau, quien es ciega, las instrucciones le han permitido completar sets sin depender de su esposo vidente. Y gracias a ellas, también ha podido divertirse con su hijo de 5 años y construir muchos camiones de bomberos y otros vehículos.

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“Si él tiene preguntas, tengo la capacidad de revisar su trabajo o seguir las instrucciones, en lugar de decir: ‘Tienes que esperar a tu papá’, o ‘tienes que preguntarle a tu papá’. Es algo que ahora también puedo hacer con él, lo cual es enriquecedor”, expuso. Charbonneau, quien participa como evaluadora en Bricks for the Blind, es estudiante de doctorado, y vive en Bellingham, Washington.

Teri Turgeon, directora de educación de programas comunitarios en la Escuela Perkins para Ciegos, en Watertown, Massachusetts, a la que Shifrin asistió cuando era bebé, destacó que las instrucciones accesibles permiten que los niños ciegos experimenten el mismo placer que sus compañeros que ven. También les ayuda a visualizar un mundo más amplio y a desarrollar “habilidades de motricidad fina y táctiles”.

$!Matthew Shifrin, fundador de Bricks for the Blind, lee en una terminal braille mientras construye una máquina expendedora de chicles a base de piezas de Lego.
Matthew Shifrin, fundador de Bricks for the Blind, lee en una terminal braille mientras construye una máquina expendedora de chicles a base de piezas de Lego. AP/Charles Krupa

“Él ha creado un espacio en torno a la innovación y la accesibilidad que no existía anteriormente, y lo ha hecho con un juguete con el que los niños juegan a diario”, observó.

EN LA SALA DE SETS LEGO DEL FUNDADOR

De vuelta en su casa, Shifrin ayudó a Minh Ha, también ciega, a construir un kart. Ha tomó piezas de Lego de dos recipientes y comenzó a armar la figura del conductor.

“Son sólo las piernas, el torso, la cabeza y el casco. Ya has construido esto antes. Es pan comido. Creo en ti”, le dijo Shifrin.

“Estupendo”, expresó ella con una sonrisa. “Muy bien: voy a poner el casco en la cabeza. Y luego ... a poner las piernas en el cuerpo”.

Ella reflexionó sobre el recorrido que comenzó hace dos años, cuando construyó una flor de loto.

“Muchas personas ciegas han sido excluidas de este fenómeno cultural, y casi un hito de la niñez, de poder construir con Lego, jugar con Lego”, dijo Ha. “Resulta increíblemente satisfactorio y a la vez relajante poder ensamblar estas construcciones tan intrincadas, tan bellas y arquitectónicamente complejas”.

Por Michael Casey, The Associated Press.

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