Conoce cuáles son las nuevas mascotas digitales

Y es que quién iba a imaginarse, hace casi 30 años, que un simple huevo de plástico con una mascota virtual cambiaría para siempre nuestra relación con la tecnología. Porque eran juguetes muy sencillos y con pocas respuestas, pero conseguían que nos encariñáramos de verdad y quisiéramos cuidarlos. Sin embargo, la moda terminó siendo pasajera y estos compañeros digitales parecían cosa del pasado. Hasta ahora. Porque, en 2026, las mascotas virtuales y los peluches interactivos han regresado, y no es casualidad.

Hoy en día la soledad se ha convertido en un problema real. Y así, lo que empezó como una moda de juguetes hiperconectados en Asia se está convirtiendo en un fenómeno mundial. Porque la gran promesa de estos juguetes, que ya no usan pantallas grises ni sonidos antiguos, sino Inteligencia Artificial (IA) para hablar e interactuar con nosotros, es demasiado atractiva como para ser ignorada. Se trata de compañeros artificiales que no solo piden atención al humano que los posee, sino que se aprenden sus horarios, notan si cambia el tono de voz, apuntan recuerdos en un diario digital y simulan emociones como el cariño. LOS NUEVOS PELUCHES INTELIGENTES A finales de 2025, Huawei revolucionó este sector en China con el lanzamiento del Smart Hanhan (también llamado “Smart Silly” en algunas tiendas online). Este pequeño juguete, que mide apenas 80 x 68 x 82 milímetros y pesa solo 140 gramos, fue un éxito inmediato y se agotó en pocas horas en la web oficial Huawei Mall. Eso sí, el Smart Hanhan no es un simple altavoz envuelto en tela suave. Por dentro lleva integrada la inteligencia artificial Xiaoyi, que le permite hablar de forma totalmente natural, entender los sentimientos de su dueño y guardar los recuerdos de sus charlas diarias si se conecta a un teléfono con el sistema HarmonyOS 5.0 o superior. “Puedes cuidarlo, conversar con él y usarlo para socializar”, dicen a Efe desde la compañía.

Su precio de salida fue de lo más competitivo: 399 yuanes, que al cambio son aproximadamente entre 50 y 55 dólares. Técnicamente, viene con una batería de 1,800 mAh que dura entre 6 y 8 horas de juego continuo. Además, responde al tacto y cambia sus expresiones cuando se le acaricia. Como alternativa, en el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, la marca ZTE llamó la atención de todos con su propia propuesta: el iMoochi. A diferencia de otros asistentes virtuales que solo hablan, este se comporta de manera más “animal”. Gracias a sus sensores táctiles, responde a las caricias haciendo ruiditos de felicidad y moviendo la cola, bosteza cuando tiene sueño e incluso reacciona si lo lanzas al aire y se queda flotando por un momento. Pero, para entender el éxito de estos juguetes con estilo, primero hay que hablar de los famosos “Labubu”. Creados en 2015 por el artista Kasing Lung, se trata de pequeños monstruos coleccionables, peludos y de cuerpo redondo, con orejas puntiagudas y nueve dientes afilados que forman una sonrisa traviesa.

La empresa china Popmart convirtió a estos muñecos en una auténtica locura de ventas durante el año 2025. De hecho, sus beneficios netos subieron un impresionante 396% en el primer semestre de ese año, en gran parte porque la gente empezó a colgarlos de sus bolsos como un accesorio de moda. Pero en 2026 ha llegado un nuevo competidor: Mirumi, que pareciera el heredero tecnológico de los Labubu. Diseñado por Yukai Engineering (una “startup” de robótica de Tokio), es un “robot amuleto” (“charm robot”) de ojos saltones y cuerpo peludo pensado precisamente para llevarlo colgado del bolso. Este pequeño robot se presentó en la feria CES de Las Vegas 2025, se financió a través de campañas en Kickstarter y sus entregas están previstas para mediados de 2026, con un precio de unos 114 dólares.