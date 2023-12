Consejos para aceptar los defectos de tu pareja e identificar cuáles no debes pasar por alto

Al iniciar una relación vemos todas las virtudes de la persona con la que compartimos sentimientos, el problema es que nos cegamos ante los defectos hasta que estos comienzan a salir . Calma, hay maneras de aceptar esas áreas de mejora de tu pareja y cuáles son los que de plano no debes pasar por alto e incluso debes considerar como red flags.

Cuando comenzamos una relación solemos ver a la persona como la más perfecta del mundo entero, pero a medida que la vamos conociendo vamos observando sus defectos o áreas de oportunidad que no nos van gustando y comenzamos a discutir. Si te encuentras en este punto de la relación, te decimos cómo puedes aceptar los defectos de tu pareja y cómo identificar cuáles son los que no debes pasar por alto.

¿Cómo puedo aceptar los defectos de mi pareja?

Entiende que se trata de una persona compleja, que vive en un contexto diferente al tuyo y que creció con una educación completamente diferente a la tuya. Entender que es un ser humano distinto, que no puede pensar o sentir lo mismo que tú te hará verle desde una realidad y no desde la idealización.

Toma en cuenta su pasado, puede ser que lo que vivió anteriormente le haya dejado traumas que se convirtieron en escudos o defectos, por lo que ser respetuoso con su pasado, incluso empático, permitirá que la relación se construya de una manera sana.

No idealices, mejor ve a la persona desde su lado humano, aunque es muy parecido al primer punto, este es fundamental para tener una relación sana y segura. Es importante que veas a tu pareja como un ser humano que puede cometer errores, si idealizas a la persona y crees que es perfecta, entonces serás tú quien esté cometiendo un error.

Ten presente que tu pareja no lee la mente, por lo que la comunicación será clave, puedes construir un vínculo sano si los dos sostienen conversaciones incómodas donde compartan el cómo se sienten o qué les molesta de la otra persona, recuerda hacerlo desde el respeto, sin querer cambiar nada del otro, aunque también debes tener la receptividad de escuchar que puedes mejorar. Recuerden que se puede mejorar, no por satisfacer a la otra persona, pero sí para no lastimarla.

Una relación es trabajo de dos, no veas solo los defectos de la otra persona, también presta atención a las cosas que tú puedes mejorar. Recuerda qué es lo que te gusta de tu pareja, cuáles son sus virtudes y qué fueron esas cosas que te llevaron a estar una relación con ella o él.