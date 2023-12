¿Vale la pena darle una segunda oportunidad a mi ex pareja? Te decimos qué debes tomar en cuenta

Cuando estamos dentro de una relación amorosa, las discusiones, los desacuerdos y los problemas pueden estar presente , lo que nos lleva a la ruptura, aunque después pasamos por el luto de ese amor, momento en el que nos planteamos qué tan buena idea fue terminar y si es mejor regresar con esa ex pareja , si te encuentras en ese momento, esta información te interesa.

Si estás pensando en regresar con tu ex pareja y darle esa segunda oportunidad que te está pidiendo , antes de que lo hagas, te contamos de las cosas que debes tomar en cuenta para tomar la mejor decisión que no vuelva a lastimar tu corazón y tu salud mental.

2. La sinceridad es otro aspecto importante que se debe tomar en cuenta antes de regresar con tu ex pareja, los dos deben hablar mucha honestidad y disculparse de los daños causados durante la relación, en caso de que sea solo un perdón de “dientes para afuera” habla mucho del compromiso y actitud de la persona, tómalo como una red o green flag .

1. ¿Por qué fue la ruptura? Si el término de la relación se dio en los mejores términos, por un cambio de planes a nivel individual o proyectos personales, posiblemente ese encuentro pueda darse en buenas condiciones, ya que ambas personas estarán con el amor y respeto latentes, pero si la razón de la ruptura fue por agresión, infidelidad, violencia, desconfianza o circunstancias mayores, es mejor pensarlo dos veces antes de tomar la decisión de un regreso. Recuerda que salir de los círculos negativos cuesta mucho trabajo, pero no es imposible.

Existen parejas que terminan y dejan pasar días, semanas, meses e incluso años para volver a encontrarse , cuando suceden esos encuentros o durante el momento de duelo, solemos olvidar la razón o razones por las que terminamos con una persona y vuelve a surgir ese pensamiento de ¿qué pasa si volvemos? , pues los recuerdos bonitos y de amor se presentan una vez más, lo que puede llevarnos a no pensar bien antes de tomar la decisión, por ello es importante antes de dar ese gran paso tomes en cuenta lo siguiente:

3. Tener presente que el amor y los buenos recuerdos no lo son todo es un punto que no debe faltar en tu toma de decisión, aunque creamos que el amor lo puede todo o es suficiente, la realidad está muy lejos de eso, ya que dentro de una relación sana y estable existen otros factores que debes tomar en cuenta como confianza, respeto, honestidad, lealtad, etc.

4. Otro punto importante que debes cuidar al momento de plantearte regresar con tu pareja es su cambio de actitud, si notas que esa persona sigue teniendo ciertas acciones que no te gustaban es mejor dejarlo morir todo. El que quiere modificar lo hace, así que presta mucha atención a su forma de ser antes de dar el paso a regresar.