Consejos para entrenar tu cerebro para tener más fuerza de voluntad y cumplir todas tus metas

- No te sientas mal por lo que conseguiste en el día, no hace falta llegar a todo ni hacerlo perfecto, con lo que hiciste está excelente, lo que no, puedes hacerlo otro día.

- Valora y reconoce lo que sí has hecho, no te juzgues por lo que no has conseguido, ni por hacerlo perfecto o ideal

- Perdónate, si cometes un error, ten presente que si te equivocas, al día siguiente lo puedes hacer mucho mejor.

Finalmente, recuerda que para dejar de ser la persona que dice “mejor ya no lo hago” se requiere de constancia, compromiso y muchas ganas, tú tienes el control de tu vida, la fuerza de voluntad y cumplir tus objetivos no tiene por qué ser una idea lejana, al contrario, debe ser una motivación para saber que cada día que pasa estás más cerca de tu objetivo.