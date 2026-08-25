Contraste, capas y volumen: El nuevo manual de estilo de Vogue para Otoño-Invierno

Las distintas plataformas de redes sociales ya comienzan a despedirse de la calidez del verano para recibir la temporada final: otoño-invierno, y dentro de todo esto, Vogue ya se adelanta con las predicciones en cuanto a moda que, según indican, se dirigen hacia prendas más expresivas, contrario al estilo sobrio que se ha popularizado. “En las pasarelas, los diseñadores apostaron por el contraste”, reitera la revista de moda más famosa. En este sentido, la combinación de líneas minimalistas y depuradas con texturas proyectan practicidad y personalidad, derivando en una temporada cómoda y emocionante, en opinión de Vogue.

TENDENCIAS, MODA Y EVOLUCIÓN “Esta temporada, tres corrientes destacan por reflejar la evolución de la moda”, indica la revista. La primera refleja a una mujer moderna con una visión renovada de la sastrería con cortes relajados, formas esculturales y estructuras que evidencian poder sin dejar de lado la comodidad. Algunas grandes firmas que pueden servir como una clara inspiración son Chanel, Celine, Balenciaga y Givenchy. Mientras colecciones de Khaite, Dries Van Noten y Loro Piana homenajean a la década de los 20 con elegantes toques de Art Déco. Y, por otro lado, compañías como Ashlyn y Christopher John Rogers redefinen el tamaño y la forma.

Sin embargo, dentro de estas propuestas, es importante mencionar que marcas como Prada y Loewe no se quedan atrás, al apostar por el estilismo y demostrar cómo la superposición de piezas puede transformar un guardarropa. PROPUESTAS PARA LA TEMPORADA OTOÑO-INVIERNO El desfile de Prada para esta época fue un recordatorio de que “el buen estilo no se trata de tener más ropa, sino de ver las prendas básicas”, interpretó Vogue. Esto incluye los cálidos cárdigans y chaquetas de trabajo, acompañados con elementos clave que, al final, crean combinaciones únicas.

En mujeres, se viene la etapa de ser conocedoras y sofisticadas, lo que se refleja en firmas que se caracterizan por la elegancia formal con una perspectiva contemporánea. Dentro de la moda corporativa, se podrán distinguir vestimentas suaves, diseños ligeramente caídos, chaquetas esculturales y texturas. “Trasladar esta línea a tu propio vestuario de otoño puede parecer descabellado, pero al adoptarla pieza por pieza, puedes lograr un look que realce la figura sin llegar a desnudarte por completo”, sugiere la revista.

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