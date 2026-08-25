Contraste, capas y volumen: El nuevo manual de estilo de Vogue para Otoño-Invierno

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    Contraste, capas y volumen: El nuevo manual de estilo de Vogue para Otoño-Invierno
    La sastrería se reinventa para Otoño-Invierno con estructuras esculturales y cortes relajados que priorizan la comodidad sin perder elegancia. VANGUARDIA
Sara Navarrete
por Sara Navarrete

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Grandes firmas como Prada y Loewe demuestran cómo reinterpretar prendas básicas mediante capas y texturas para lograr looks sofisticados sin esfuerzo

Las distintas plataformas de redes sociales ya comienzan a despedirse de la calidez del verano para recibir la temporada final: otoño-invierno, y dentro de todo esto, Vogue ya se adelanta con las predicciones en cuanto a moda que, según indican, se dirigen hacia prendas más expresivas, contrario al estilo sobrio que se ha popularizado.

“En las pasarelas, los diseñadores apostaron por el contraste”, reitera la revista de moda más famosa. En este sentido, la combinación de líneas minimalistas y depuradas con texturas proyectan practicidad y personalidad, derivando en una temporada cómoda y emocionante, en opinión de Vogue.

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TENDENCIAS, MODA Y EVOLUCIÓN

“Esta temporada, tres corrientes destacan por reflejar la evolución de la moda”, indica la revista. La primera refleja a una mujer moderna con una visión renovada de la sastrería con cortes relajados, formas esculturales y estructuras que evidencian poder sin dejar de lado la comodidad. Algunas grandes firmas que pueden servir como una clara inspiración son Chanel, Celine, Balenciaga y Givenchy.

Mientras colecciones de Khaite, Dries Van Noten y Loro Piana homenajean a la década de los 20 con elegantes toques de Art Déco. Y, por otro lado, compañías como Ashlyn y Christopher John Rogers redefinen el tamaño y la forma.

Sin embargo, dentro de estas propuestas, es importante mencionar que marcas como Prada y Loewe no se quedan atrás, al apostar por el estilismo y demostrar cómo la superposición de piezas puede transformar un guardarropa.

PROPUESTAS PARA LA TEMPORADA OTOÑO-INVIERNO

El desfile de Prada para esta época fue un recordatorio de que “el buen estilo no se trata de tener más ropa, sino de ver las prendas básicas”, interpretó Vogue. Esto incluye los cálidos cárdigans y chaquetas de trabajo, acompañados con elementos clave que, al final, crean combinaciones únicas.

En mujeres, se viene la etapa de ser conocedoras y sofisticadas, lo que se refleja en firmas que se caracterizan por la elegancia formal con una perspectiva contemporánea. Dentro de la moda corporativa, se podrán distinguir vestimentas suaves, diseños ligeramente caídos, chaquetas esculturales y texturas.

“Trasladar esta línea a tu propio vestuario de otoño puede parecer descabellado, pero al adoptarla pieza por pieza, puedes lograr un look que realce la figura sin llegar a desnudarte por completo”, sugiere la revista.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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