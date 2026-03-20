Ventajas y riesgos de consumir kéfir para mejorar tu salud intestinal

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Vida
/ 20 marzo 2026
    Ventajas y riesgos de consumir kéfir para mejorar tu salud intestinal
    El kéfir es una bebida fermentada rica en probióticos que fortalece la salud intestinal, mejora la digestión y contribuye al sistema inmunológico. IA

Aunque es un alimento saludable, su consumo en exceso o sin control también puede generar efectos adversos

El kéfir es una bebida fermentada rica en probióticos que fortalece la salud intestinal, mejora la digestión y contribuye al sistema inmunológico, por lo que se ha consolidado como uno de los alimentos más populares dentro de la tendencia global de consumir productos naturales para cuidar la microbiota.

Su consumo regular aporta beneficios importantes, ya que ayuda a equilibrar la flora intestinal, además de proporcionar calcio, vitaminas y proteínas esenciales. Al tratarse de un alimento fermentado, contiene una alta concentración de microorganismos benéficos que favorecen el sistema digestivo y fortalecen las defensas del organismo.

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CÓMO SE GENERA EL KÉFIR

Este producto milenario se obtiene a partir de los llamados “búlgaros de leche”, y se distingue por su textura espesa y ligeramente grumosa. De acuerdo con el Centro de Alimentación y Desarrollo, está formado por gránulos y masas irregulares compuestos por proteínas, lípidos y un polisacárido llamado kefirán, el cual alberga bacterias ácido-lácticas y levaduras.

Asimismo, según el sitio especializado Tua Saúde, el kéfir posee propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias, antidiarreicas, anticancerígenas, cicatrizantes, y protectoras del sistema inmunológico y la piel.

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RIESGOS Y PRECAUCIONES EN EL CONSUMO DEL KÉFIR

Aunque es un alimento saludable, su consumo en exceso o sin control también puede generar efectos adversos. Entre los principales riesgos destacan:

* Molestias digestivas como gases, inflamación o diarrea, especialmente en personas que no están acostumbradas a consumir probióticos.

* Reacciones en personas con sistema inmunológico comprometido, ya que contiene microorganismos vivos.

* Interacción en personas con intolerancia a la lactosa, aunque el proceso de fermentación reduce su contenido, no lo elimina por completo.

* Contaminación si se prepara en condiciones poco higiénicas, lo que puede favorecer el crecimiento de bacterias no deseadas.

Por ello, se recomienda iniciar con pequeñas cantidades e incrementar el consumo de forma gradual, además de asegurar buenas prácticas de higiene en su preparación.

CÓMO ES LA PREPARACIÓN DE LA BEBIDA

Su elaboración es sencilla: basta con añadir dos cucharadas de “búlgaros de leche” por cada 500 mililitros de leche entera en un recipiente de vidrio y dejar reposar al menos 24 horas.

Durante este proceso, las bacterias benéficas generan la fermentación, reduciendo la lactosa y dando origen a la bebida.

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Además del kéfir, existen otros alimentos y hábitos que ayudan a mantener una microbiota saludable:

* Yogur natural con probióticos

* Alimentos fermentados como chucrut, kimchi o kombucha

* Fibra prebiótica presente en frutas, verduras, avena y legumbres

* Hidratación adecuada, clave para el funcionamiento digestivo

* Reducir el consumo de ultraprocesados y azúcares

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En los últimos años, el interés por la salud intestinal ha impulsado el consumo de este tipo de alimentos, posicionando al kéfir como una alternativa destacada. Sin embargo, su integración debe ser equilibrada y complementarse con una dieta variada para cuidar la flora intestinal de manera integral.

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Salud

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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