Cuando tu hijo adolescente se encierra... y sientes que te rechaza

Hay algo que duele mucho como papás, y es sentir que tu hijo ya no quiere estar contigo. Que prefiere el cuarto cerrado, que contesta cortante, que todo le molesta. Y entonces empezamos a pensar: “ya no me quiere igual”, “me está rechazando”, “me está desafiando”.

Pero aquí hay algo bien importante que necesitamos entender antes de reaccionar.

A partir de los 11 años, pasa algo en el cerebro de los hijos: la voz de los papás deja de generar la misma secreción de oxitocina, que es el neurotransmisor del vínculo. Antes, escucharte les daba calma, cercanía, conexión. Después, eso disminuye.

¿Para qué? Para que puedan desarrollar autonomía. El problema es que ese cambio biológico nosotros lo interpretamos emocionalmente. Entonces, lo que en realidad es un proceso natural de separación, lo vivimos como un rechazo personal.

El adolescente está descubriendo cómo habita su mundo. Y cuando se da cuenta de que puede tener un espacio propio, lo empieza a cuidar muchísimo. Por eso el cuarto cerrado, por eso la necesidad de privacidad, por eso esa sensación de “no te metas”. Y sí, parece que rechaza todo: tus ideas, tu forma de hablar, cómo masticas, cómo te ríes. Pero no es un rechazo hacia ti; es una búsqueda auténtica de sí mismo.

El problema empieza cuando nosotros lo tomamos personal, porque entonces entramos a la defensiva. Y cualquier cosa que haga el adolescente pasa por ese filtro: “me está faltando al respeto”, “me está retando”, “no me obedece”. Y desde ahí, reaccionamos. Sin darnos cuenta, entramos en una lucha de poder; una lucha que, como adultos, casi siempre perdemos. No porque no tengamos razón, sino porque el adolescente no está en una etapa donde vaya a reconocerlo. Está en modo defensa. Está probando su voz, su libertad, su autonomía.

No va a decir: “mamá, tienes razón, voy a cambiar”. No porque no pueda en el futuro, sino porque ahorita no está ahí. Además, muchas veces se siente víctima: de las reglas, de la escuela, de ustedes. Y desde ese lugar, le es mucho más fácil culparte que hacerse responsable de lo que siente.

Entonces, aquí el cambio es nuestro. Necesitamos salirnos de esa interpretación de “me rechaza” y entrar desde otro lugar: mi hijo se está descubriendo. Y eso cambia todo. Porque entonces dejamos de querer que nos dé reporte y empezamos a buscar vínculo. Dejamos de enfocarnos en lo que no hace, en su flojera, en sus malos hábitos, y empezamos a mirarlo desde lo que sí puede construir.

El adolescente necesita sentirse visto, reconocido, válido. Porque aunque no lo diga, se compara todo el tiempo, duda de sí mismo, su autoestima es frágil. Y aquí viene algo clave: el buen humor.

El adolescente no sabe regular sus emociones todavía, pero tampoco puede regular las tuyas. Y si tú te enojas, si tú te desbordas, le confirmas que lo que pasa afuera es más fuerte que él. Pero si tú mantienes el buen humor, si no te engancha, si no te roba tu paz, le das contención. Le das seguridad.

Y eso no significa permitir todo. Claro que hay límites, pero los límites en la adolescencia ya no se imponen igual. Se planean, se acuerdan, se hablan. Los permisos, las consecuencias, las responsabilidades... todo necesita claridad y, en la medida de lo posible, participación. Porque el adolescente necesita sentir que su voz tiene peso.

Cuando eso pasa, cambia la relación. Porque ya no eres solo quien manda; eres quien acompaña. Y acompañar implica paciencia. Implica entender que le cuesta trabajo esforarse, que le cuesta regularse, que está aprendiendo. Todos somos un “todavía”, y el adolescente más.

Entonces, en lugar de esperar a que cambie para estar bien, necesitamos aprender a estar bien mientras cambia. Disfrutar el presente, no desde la resignación, sino desde la comprensión. Porque al final, la adolescencia no es una lucha de poder. Es un proceso donde ellos se descubren... y nosotros también. Ellos descubren quiénes son y nosotros descubrimos hasta dónde somos capaces de amar, de sostener, de tener buen humor... incluso cuando no es fácil.

Y eso, eso es educar. Porque la educación, al final, solo se da desde el amor.