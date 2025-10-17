¿Cuánto te puede prestar el Infonavit en 2025 si ganas 12 mil pesos o menos al mes? Descúbrelo aquí paso a paso

/ 17 octubre 2025
    ¿Cuánto te puede prestar el Infonavit en 2025 si ganas 12 mil pesos o menos al mes? Descúbrelo aquí paso a paso
    El monto del crédito Infonavit no depende únicamente del sueldo o la edad del trabajador. Foto: Especial

El Infonavit recomienda siempre consultar su simulador en línea, ya que ahí podrás ver una estimación personalizada del crédito.

Si estás pensando en comprar una casa y ganas 12 mil pesos o menos al mes, el Infonavit puede ser una gran opción para lograrlo. Aunque el monto del crédito depende de varios factores, el instituto ofrece diferentes alternativas para que los trabajadores puedan acceder a una vivienda digna.

De acuerdo con el simulador del Infonavit 2025, un empleado con un salario mensual de 8 mil pesos puede recibir un préstamo aproximado de 323 mil 451 pesos, mientras que alguien que percibe 12 mil pesos mensuales podría obtener hasta 570 mil 949 pesos. Sin embargo, estos valores no son fijos, ya que se calculan considerando el historial laboral, los puntos acumulados y el ahorro en la subcuenta de vivienda.

Si estás pensando en comprar una casa y ganas 12 mil pesos o menos al mes, el Infonavit puede ser una gran opción. Foto: Especial

El monto del crédito Infonavit no depende únicamente del sueldo o la edad del trabajador. También influyen aspectos como:

- El tiempo cotizando ante el IMSS.

- La estabilidad laboral.

- El tipo de contrato (temporal o permanente).

- Las aportaciones del patrón y su cumplimiento ante el Instituto.

Para conocer con precisión cuánto puedes recibir de préstamo, es indispensable ingresar a Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx) y verificar si cumples con el requisito de 1,080 puntos, indispensables para solicitar un crédito. Este puntaje se construye a partir de distintos indicadores personales y patronales, por lo que mantener un empleo estable y ahorrar de forma constante puede aumentar tus posibilidades de obtener un monto más alto.

El Infonavit recomienda siempre consultar su simulador en línea, ya que ahí podrás ver una estimación personalizada del crédito que podrías obtener según tu salario, edad y condiciones laborales.

Además, el Instituto ofrece diversas opciones de financiamiento: desde compra de vivienda nueva o usada, hasta remodelación o construcción en terreno propio. Esto permite adaptar el crédito a las necesidades de cada trabajador.

En resumen, si ganas 12 mil pesos o menos al mes, aún puedes acceder a un crédito Infonavit considerable. Solo necesitas cumplir con los puntos requeridos, mantener un empleo formal y consultar tu capacidad de pago para elegir la mejor opción.

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

