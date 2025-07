CURP biométrica en México: ¿es obligatoria?, ¿habrá multa si no la tramitas?, esto debes saber

La Clave Única de Registro de Población (CURP) está por transformarse radicalmente en México con la implementación de su versión biométrica, un documento que incluirá fotografía, huellas dactilares y escaneo del iris. Esta nueva CURP no solo servirá como identificación oficial, sino que también promete ser un instrumento más seguro y personalizado. Sin embargo, la iniciativa ha generado dudas entre los ciudadanos, especialmente sobre si habrá sanciones por no realizar el trámite y cuándo entrará en vigor.

Hasta el momento, no se ha establecido ninguna multa para quienes no realicen el trámite. Las autoridades federales no han emitido lineamientos que sancionen a los ciudadanos que continúen utilizando la CURP tradicional certificada. A pesar de ello, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales, ya que cualquier cambio será anunciado con anticipación.