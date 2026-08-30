‘De lunes a viernes’: Opciones de desayunos para el regreso a clases

Mañana se regresa a la rutina escolar y, a veces, a los niños les es complicado retomar o comenzar las actividades que demanda el regreso a las aulas, entre ellas, cuidar su alimentación después de los cambios que representaron las vacaciones.

En VMÁS te sugerimos algunos platillos que podrían no solo gustarles, sino también aportarles beneficios nutritivos y de salud para su nueva aventura escolar.

Intenta alguna de las opciones y modifícalas de acuerdo con los gustos de tus pequeños, para que juntos aprovechen al máximo este regreso a clases.

LUNES

* Huevo con jamón

* Medio plátano

MARTES

* Ensalada de tornillos en salsa de tomate

* 1/3 de taza de melón en cubos

MIÉRCOLES

* Sopa de letras con cubitos de papa y brócoli

* 1 manzana mediana

JUEVES

* Dos piezas de gordita integral. El guiso está realizado con 90 g de papa en cubos y 10 g de chorizo de pavo.

* 1/3 de pepino en tiras

VIERNES

* 2 blueberry pancakes, hechos con harina de avena, leche, yogur y vainilla, con 2 cucharadas de blueberries.

* 2 piezas de fresa