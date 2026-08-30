‘De lunes a viernes’: Opciones de desayunos para el regreso a clases

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    ‘De lunes a viernes’: Opciones de desayunos para el regreso a clases
    Delicia. Los blueberry pancakes son la propuesta dulce para cerrar este menú semanal. ESPECIAL

Con ingredientes sencillos y diferentes combinaciones, estas opciones pueden acompañar a los pequeños durante su regreso a la rutina escolar

Mañana se regresa a la rutina escolar y, a veces, a los niños les es complicado retomar o comenzar las actividades que demanda el regreso a las aulas, entre ellas, cuidar su alimentación después de los cambios que representaron las vacaciones.

En VMÁS te sugerimos algunos platillos que podrían no solo gustarles, sino también aportarles beneficios nutritivos y de salud para su nueva aventura escolar.

Intenta alguna de las opciones y modifícalas de acuerdo con los gustos de tus pequeños, para que juntos aprovechen al máximo este regreso a clases.

LUNES

* Huevo con jamón

* Medio plátano

MARTES

* Ensalada de tornillos en salsa de tomate

* 1/3 de taza de melón en cubos

MIÉRCOLES

* Sopa de letras con cubitos de papa y brócoli

* 1 manzana mediana

JUEVES

* Dos piezas de gordita integral. El guiso está realizado con 90 g de papa en cubos y 10 g de chorizo de pavo.

* 1/3 de pepino en tiras

VIERNES

* 2 blueberry pancakes, hechos con harina de avena, leche, yogur y vainilla, con 2 cucharadas de blueberries.

* 2 piezas de fresa

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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