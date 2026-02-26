De urgencias al altar: su boda viral con Bad Bunny en el Super Bowl

Vida
/ 26 febrero 2026
    De urgencias al altar: su boda viral con Bad Bunny en el Super Bowl
    La historia de Eleisa Aparicio y Thomas Wolter demuestra que el amor puede tomar caminos inesperados. Foto: The New York Times.

Una historia real de amor terminó en boda histórica.

Lo que comenzó con miradas tímidas en una sala de urgencias terminó ante millones de espectadores en el escenario del Super Bowl. La historia de Eleisa Aparicio y Thomas Wolter demuestra que el amor puede tomar caminos inesperados, incluso llevarte del turno nocturno en un hospital al medio tiempo del evento deportivo más visto del mundo, con Bad Bunny como testigo.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué hacer en Saltillo? Gaby Mendoza, función de ópera, Los Ángeles Negros y show acústico

La pareja se conoció en 2018 trabajando en un hospital del área metropolitana de Los Ángeles. Él era técnico de urgencias; ella, asistente médica. Entre jornadas intensas y pasillos llenos de pacientes, intercambiaban miradas, pero la vida siguió su curso. Ambos avanzaron en sus carreras hasta convertirse en enfermeros titulados y mantuvieron contacto ocasional a través de Instagram.

En diciembre de 2022, Eleisa decidió dar el primer paso y le envió un mensaje directo. La respuesta llegó de inmediato. Poco después, compartían hamburguesas, visitas a librerías, tiendas de discos y recorridos por supermercados. Descubrieron que compartían algo más que vocación por la salud: ambos eran fanáticos de Bad Bunny. Ese detalle musical marcó su primera cita y, sin saberlo, también su destino.

En febrero de 2023 oficializaron la relación. En octubre de 2024, Thomas le propuso matrimonio en Cannon Beach, Oregón. La boda parecía encaminarse a ser una celebración íntima hasta que, en octubre de 2025, decidieron hacer algo poco convencional: enviaron invitaciones adicionales a marcas que les gustaban, entre ellas el sello discográfico de Bad Bunny, Rimas Entertainment. No esperaban más que una tarjeta firmada.

Descubrieron que compartían algo más que vocación por la salud: ambos eran fanáticos de Bad Bunny. Foto: The New York Times.

El 15 de enero, mientras buscaban marcos para fotos, Eleisa recibió una llamada desde Puerto Rico. Pensó que era spam. No lo era. Días después, durante una videollamada, recibieron la noticia que cambiaría su historia: Bad Bunny quería que se casaran en su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX en el Estadio Levi’s, en Santa Clara, California.

El 8 de febrero de 2026, frente a 70.000 personas en el estadio y millones más en televisión, la pareja contrajo matrimonio legalmente sobre el escenario. Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, firmó el acta como testigo. La ceremonia fue oficiada por el pastor Antonio Reyes. Lady Gaga, artista favorita de Eleisa, actuó inmediatamente después.

Vestida con un diseño sin tirantes de Hayley Paige, y con Thomas de blanco, se tomaron de las manos mientras sonaban las primeras notas del espectáculo. Cuando fueron declarados marido y mujer, se besaron sin pensar en cámaras ni reflectores. “Solo con mirarlo se me quitaron todos los nervios”, confesó ella. “Estaba concentrado únicamente en ella”, dijo él.

Bailaron salsa al ritmo de “BAILE INoLVIDABLE”, canción que ya habían elegido para su primer baile como esposos. Cortaron un pastel de tres pisos en medio de un montaje que celebraba la cultura latina. En una pantalla gigante apareció un mensaje: “Lo único más poderoso que el odio es el amor”.

Tras la ceremonia, regresaron a su hotel y al día siguiente retomaron sus turnos de enfermería. Sus teléfonos explotaban de mensajes, pero lo primero que hicieron fue llamar por FaceTime a sus madres.

Hoy planean una celebración privada para familiares y amigos. Bad Bunny no asistirá, bromean. Pero eso no importa. Lo que comenzó en una sala de urgencias se convirtió en una historia de amor inolvidable, sellada en uno de los escenarios más grandes del mundo.

Con información de The New York Times.

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

