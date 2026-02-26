De urgencias al altar: su boda viral con Bad Bunny en el Super Bowl

Lo que comenzó con miradas tímidas en una sala de urgencias terminó ante millones de espectadores en el escenario del Super Bowl. La historia de Eleisa Aparicio y Thomas Wolter demuestra que el amor puede tomar caminos inesperados, incluso llevarte del turno nocturno en un hospital al medio tiempo del evento deportivo más visto del mundo, con Bad Bunny como testigo.

La pareja se conoció en 2018 trabajando en un hospital del área metropolitana de Los Ángeles. Él era técnico de urgencias; ella, asistente médica. Entre jornadas intensas y pasillos llenos de pacientes, intercambiaban miradas, pero la vida siguió su curso. Ambos avanzaron en sus carreras hasta convertirse en enfermeros titulados y mantuvieron contacto ocasional a través de Instagram.

En diciembre de 2022, Eleisa decidió dar el primer paso y le envió un mensaje directo. La respuesta llegó de inmediato. Poco después, compartían hamburguesas, visitas a librerías, tiendas de discos y recorridos por supermercados. Descubrieron que compartían algo más que vocación por la salud: ambos eran fanáticos de Bad Bunny. Ese detalle musical marcó su primera cita y, sin saberlo, también su destino.

En febrero de 2023 oficializaron la relación. En octubre de 2024, Thomas le propuso matrimonio en Cannon Beach, Oregón. La boda parecía encaminarse a ser una celebración íntima hasta que, en octubre de 2025, decidieron hacer algo poco convencional: enviaron invitaciones adicionales a marcas que les gustaban, entre ellas el sello discográfico de Bad Bunny, Rimas Entertainment. No esperaban más que una tarjeta firmada.