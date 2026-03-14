Desinformación sexual sigue siendo global, advierten investigadores

A pesar de que el sexo es uno de los temas más presentes en la vida humana, muchas personas en el mundo siguen teniendo un conocimiento limitado o incorrecto sobre él, en gran parte por la falta de educación adecuada, mitos culturales y escasez de investigación. Así lo señala un reportaje de The Economist, que recopila testimonios de especialistas y estudios internacionales sobre cómo la desinformación sexual sigue siendo un problema global. Uno de los ejemplos lo recuerda la investigadora Caroline Kabiru, del African Population and Health Research Centre en Nairobi. Cuando era estudiante, cuenta, las páginas del libro de texto que hablaban sobre sexo estaban literalmente pegadas entre sí, y el maestro que debía impartir la clase nunca apareció.

Años después, en una encuesta realizada entre jóvenes kenianos, su equipo encontró que casi la mitad creía que una mujer tenía más probabilidades de quedar embarazada durante la menstruación, una idea incorrecta que refleja los vacíos en educación sexual. Tres obstáculos para la información sobre sexo De acuerdo con especialistas citados en el reportaje, existen tres grandes factores que dificultan el acceso a información confiable:1. Vergüenza o tabú social.Muchos adultos se sienten incómodos hablando del tema, lo que limita la educación formal.2. Desinformación que circula con facilidad. Numerosos adolescentes obtienen información a partir de la pornografía en internet, que expertos comparan con usar películas de James Bond como guía para la vida cotidiana de un funcionario público.3. Falta de datos científicos. Gran parte de las investigaciones se concentran en mujeres en edad reproductiva, dejando fuera a hombres, adultos mayores y países pobres. Según la Organización Mundial de la Salud, estas omisiones generan grandes vacíos en la comprensión de cómo viven su sexualidad millones de personas. Grandes vacíos en la investigación Los estudios más amplios disponibles, como las Demographic and Health Surveys financiadas por USAID, se realizan en unos 90 países y se centran principalmente en mujeres de entre 15 y 49 años. Sin embargo, estas encuestas suelen enfocarse únicamente en temas relacionados con embarazos o enfermedades, y rara vez preguntan sobre aspectos como:• placer sexual• consentimiento• contexto emocional de las relaciones Los investigadores consideran que esto limita la comprensión real de la vida sexual en distintas sociedades. Diferencias enormes entre países Análisis recientes de datos de 47 países en desarrollo muestran diferencias significativas en el número de parejas sexuales reportadas. Por ejemplo:• un hombre congoleño promedio podría tener alrededor de 20 parejas a lo largo de su vida• un hombre en India reporta cerca de nueve

En todos los países, las mujeres declaran menos parejas que los hombres, aunque los expertos creen que esto puede reflejar subregistro o falta de inclusión de trabajadoras sexuales en las encuestas. Sexualidad en la vejez: otro territorio poco estudiado A medida que aumenta la esperanza de vida, la sexualidad en edades avanzadas se vuelve un tema relevante, pero la investigación sobre mayores de 50 años sigue siendo escasa. Algunos estudios sugieren diferencias culturales notables. Por ejemplo: • mujeres británicas de 55 a 64 años con pareja reportan relaciones sexuales dos veces al mes en promedio • mujeres japonesas casadas de edad similar reportan ninguna en el mismo periodo Expertos atribuyen parte de estas diferencias a normas culturales y comunicación dentro de la pareja. Más información podría mejorar relaciones Investigadores citados por The Economist señalan que los problemas de intimidad emocional o sexual influyen en entre 20% y 50% de los divorcios en algunos países. Por ello, sostienen que mejorar la educación y la investigación sobre sexualidad no solo es un asunto de salud pública, sino también de bienestar social y familiar. Además, una mayor transparencia sobre cómo viven su sexualidad otras personas podría ayudar a romper tabúes y facilitar conversaciones más abiertas dentro de las parejas. Actualmente la Organización Mundial de la Salud trabaja en un nuevo cuestionario internacional para estudiar aspectos como consentimiento, satisfacción y dinámicas de pareja, aunque el proyecto aún enfrenta dificultades de financiamiento.

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