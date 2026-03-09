$!Profeco alerta sobre estos chocolates con edulcorantes no recomendados para niñas y niños

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer en la más reciente edición de la Revista del Consumidor los resultados de un estudio de calidad realizado a 31 productos de chocolate disponibles en el mercado mexicano, en el que se analizaron distintos aspectos como ingredientes, etiquetado e información comercial. Como parte del análisis, el organismo identificó varios productos que contienen edulcorantes, por lo que recomendó que no sean consumidos por niñas y niños, debido a las advertencias relacionadas con este tipo de ingredientes. El estudio incluyó diferentes categorías de chocolate presentes en el mercado. TE PUEDE INTERESAR: Atún enlatado para cuaresma... Profeco revela las mejores y peores marcas en México

PROFECO EVALÚA 31 CHOCOLATES DE DIVERSOS TIPOS De acuerdo con la Profeco, los 31 productos analizados se distribuyeron en las siguientes categorías: - 14 chocolates con leche - 1 chocolate blanco - -4 chocolates con leche sin azúcar - 7 chocolates amargos u oscuros - 3 chocolates amargos sin azúcar - 2 chocolates semiamargos sin azúcar La dependencia revisó información nutrimental, ingredientes declarados, contenido de cacao, presencia de edulcorantes y el cumplimiento de la normativa en materia de etiquetado. CHOCOLATES CON EDULCORANTES NO RECOMENDADOS PARA CONSUMO INFANTIL La Profeco identificó varios productos que contienen edulcorantes, los cuales incluyen advertencias en el etiquetado que indican que no son recomendables para el consumo infantil. Chocolate con leche sin azúcar en barra Entre los productos de esta categoría que contienen edulcorantes se encuentran: - Carlos V Stick de Nestlé - D’Meals - Holex Chocolate amargo sin azúcar Los productos identificados por la Profeco en esta categoría son: - Hershey’s Zero Azúcar - Turin Zero Azúcar - Valor Chocolate semiamargo sin azúcar - En esta categoría se encuentran: - MDD - Stella La dependencia reiteró que la presencia de edulcorantes suele estar asociada con productos “sin azúcar”, por lo que recomendó revisar cuidadosamente la información del etiquetado antes de consumirlos o proporcionarlos a menores.

PROFECO DETECTA IRREGULARIDADES EN ETIQUETADO E INFORMACIÓN COMERCIAL Además de la presencia de edulcorantes, el análisis de la Profeco detectó diversas inconsistencias en el etiquetado y en la información comercial de algunos productos. Uno de los casos señalados corresponde a la marca L’atelier, la cual utiliza en su empaque la leyenda “Fecha de consumo preferente”, aunque en realidad hace referencia a la fecha de caducidad, lo que puede generar confusión entre los consumidores. PRODUCTOS QUE CUENTAN CON INFORMACIÓN INCORRECTA El estudio también señaló que el chocolate Lindt Lindor no presenta de forma correcta su información comercial, mientras que el producto Vaquita la original presenta irregularidades en el etiquetado frontal, ya que no muestra de manera adecuada los sellos correspondientes. El etiquetado frontal es un mecanismo diseñado para informar a los consumidores sobre el contenido de ciertos ingredientes como azúcares, grasas y sodio. PRESENCIA DE GRASAS QUE NO PROVIENEN DEL CACAO Durante el análisis también se detectó que dos productos contienen grasas que no son características del cacao, lo que significa que se utilizaron ingredientes distintos a la manteca de cacao como parte de su formulación. Los productos señalados en este rubro son: - D’Meals - MDD La Profeco explicó que este tipo de sustituciones puede emplearse en algunos productos para modificar la textura, el sabor o los costos de producción.

TE PUEDE INTERESAR: Profeco: Estos son los mejores cepillos de dientes eléctricos que no dañan encías de niños y niñas RECOMENDACIONES PARA LOS CONSUMIDORES A partir de los resultados del estudio, la Profeco recomendó a los consumidores revisar cuidadosamente las etiquetas de los productos de chocolate antes de adquirirlos, especialmente cuando se trata de productos etiquetados como “sin azúcar” o “zero”. Asimismo, señaló la importancia de verificar los ingredientes, el tipo de grasa utilizada, la presencia de edulcorantes y la información nutrimental, con el fin de tomar decisiones de compra informadas.

