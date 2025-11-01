Día de Muertos: El verdadero origen de la tradición de pedir calaverita (y qué simboliza hoy)

Cada 1 y 2 de noviembre, México se llena de color, música, flores y dulces para celebrar una de sus tradiciones más queridas: el Día de Muertos.

Entre ofrendas, velas y pan de muerto, hay una costumbre que ha trascendido generaciones, sobre todo entre los niños: pedir calaverita. Pero, ¿sabes de dónde viene esta tradición y qué significa realmente?

El origen de pedir calaverita en México

La costumbre de pedir calaverita tiene sus raíces en las antiguas prácticas mexicanas que honraban a los muertos. Durante la época prehispánica, los pueblos mesoamericanos ofrecían comida, flores y ofrendas a los espíritus de sus antepasados como símbolo de respeto y agradecimiento. Con la llegada del catolicismo, estas costumbres se mezclaron con las celebraciones de Todos los Santos y Fieles Difuntos, dando origen al Día de Muertos tal como lo conocemos hoy.

Con el paso del tiempo, los niños comenzaron a salir a las calles con pequeñas figuras o calaveritas hechas de cartón, azúcar o barro, pidiendo ofrendas simbólicas, como frutas o dulces, para recordar a las almas que regresaban del más allá. Así nació la frase: “¿Me da mi calaverita?”, una manera alegre y respetuosa de mantener viva la conexión entre los vivos y los muertos.