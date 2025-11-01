Día de Muertos: El verdadero origen de la tradición de pedir calaverita (y qué simboliza hoy)
Entre ofrendas, velas y pan de muerto, hay una costumbre que ha trascendido generaciones, sobre todo entre los niños: pedir calaverita.
Cada 1 y 2 de noviembre, México se llena de color, música, flores y dulces para celebrar una de sus tradiciones más queridas: el Día de Muertos.
El origen de pedir calaverita en México
La costumbre de pedir calaverita tiene sus raíces en las antiguas prácticas mexicanas que honraban a los muertos. Durante la época prehispánica, los pueblos mesoamericanos ofrecían comida, flores y ofrendas a los espíritus de sus antepasados como símbolo de respeto y agradecimiento. Con la llegada del catolicismo, estas costumbres se mezclaron con las celebraciones de Todos los Santos y Fieles Difuntos, dando origen al Día de Muertos tal como lo conocemos hoy.
Con el paso del tiempo, los niños comenzaron a salir a las calles con pequeñas figuras o calaveritas hechas de cartón, azúcar o barro, pidiendo ofrendas simbólicas, como frutas o dulces, para recordar a las almas que regresaban del más allá. Así nació la frase: “¿Me da mi calaverita?”, una manera alegre y respetuosa de mantener viva la conexión entre los vivos y los muertos.
La calaverita y su evolución con los años
Hoy en día, pedir calaverita se ha transformado en una tradición muy parecida al “truco o trato” de Halloween, aunque con un significado profundamente mexicano. Los niños se disfrazan de catrinas, calaveras o personajes de terror, recorren las calles o plazas con sus canastas decoradas y reciben dulces, monedas o juguetes.
Sin embargo, a diferencia de Halloween, la calaverita mexicana conserva un vínculo espiritual: representa la alegría de recordar a los que ya no están y de celebrar la vida en medio de la muerte.
Una tradición que une generaciones
En noviembre, esta costumbre no solo llena las calles de risas y colores, sino que también fortalece la identidad cultural mexicana. Pedir calaverita es una forma de enseñar a las nuevas generaciones el valor de las tradiciones, el respeto por los antepasados y la importancia de compartir.
Así, cada vez que un niño dice “¿me da mi calaverita?”, revive una historia que lleva más de 500 años, recordándonos que el Día de Muertos es mucho más que una fiesta: es un encuentro con nuestras raíces y una celebración del amor que trasciende el tiempo.