Día de Muertos: El verdadero origen de la tradición de pedir calaverita (y qué simboliza hoy)

Vida
/ 1 noviembre 2025
    Día de Muertos: El verdadero origen de la tradición de pedir calaverita (y qué simboliza hoy)
    Esta costumbre no solo llena las calles de risas y colores, sino que también fortalece la identidad cultural mexicana. Foto: Cuartoscuro - Crisanta Espinosa Aguilar

Entre ofrendas, velas y pan de muerto, hay una costumbre que ha trascendido generaciones, sobre todo entre los niños: pedir calaverita.

Cada 1 y 2 de noviembre, México se llena de color, música, flores y dulces para celebrar una de sus tradiciones más queridas: el Día de Muertos.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Dulce o truco’... o ‘calaverita’: ¿Cómo se piden dulces durante Halloween en México?

Entre ofrendas, velas y pan de muerto, hay una costumbre que ha trascendido generaciones, sobre todo entre los niños: pedir calaverita. Pero, ¿sabes de dónde viene esta tradición y qué significa realmente?

El origen de pedir calaverita en México

La costumbre de pedir calaverita tiene sus raíces en las antiguas prácticas mexicanas que honraban a los muertos. Durante la época prehispánica, los pueblos mesoamericanos ofrecían comida, flores y ofrendas a los espíritus de sus antepasados como símbolo de respeto y agradecimiento. Con la llegada del catolicismo, estas costumbres se mezclaron con las celebraciones de Todos los Santos y Fieles Difuntos, dando origen al Día de Muertos tal como lo conocemos hoy.

Con el paso del tiempo, los niños comenzaron a salir a las calles con pequeñas figuras o calaveritas hechas de cartón, azúcar o barro, pidiendo ofrendas simbólicas, como frutas o dulces, para recordar a las almas que regresaban del más allá. Así nació la frase: “¿Me da mi calaverita?”, una manera alegre y respetuosa de mantener viva la conexión entre los vivos y los muertos.

$!La costumbre de pedir calaverita tiene sus raíces en las antiguas prácticas mexicanas que honraban a los muertos.
La costumbre de pedir calaverita tiene sus raíces en las antiguas prácticas mexicanas que honraban a los muertos. Foto: Cuartoscuro - Misael Valtierra

La calaverita y su evolución con los años

Hoy en día, pedir calaverita se ha transformado en una tradición muy parecida al “truco o trato” de Halloween, aunque con un significado profundamente mexicano. Los niños se disfrazan de catrinas, calaveras o personajes de terror, recorren las calles o plazas con sus canastas decoradas y reciben dulces, monedas o juguetes.

Sin embargo, a diferencia de Halloween, la calaverita mexicana conserva un vínculo espiritual: representa la alegría de recordar a los que ya no están y de celebrar la vida en medio de la muerte.

Una tradición que une generaciones

En noviembre, esta costumbre no solo llena las calles de risas y colores, sino que también fortalece la identidad cultural mexicana. Pedir calaverita es una forma de enseñar a las nuevas generaciones el valor de las tradiciones, el respeto por los antepasados y la importancia de compartir.

Así, cada vez que un niño dice¿me da mi calaverita?, revive una historia que lleva más de 500 años, recordándonos que el Día de Muertos es mucho más que una fiesta: es un encuentro con nuestras raíces y una celebración del amor que trasciende el tiempo.

Temas


Día De Muertos
Tradiciones

Localizaciones


México

true

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En contraste, muertes en accidentes tienen tendencia irregular en 2025: van más que en 2020, pero menos que en 2024.

Coahuila: En 6 años, aumentan ¡147%! lesionados en accidentes de tránsito
Coahuila quiere entrar al mapa de los chips

Coahuila quiere entrar al mapa de los chips
Estudios revelan la situación en la que se encuentra el Río Colorado, pero no se detalla actualidad de Río Bravo.

Debe México aumentar 52% entregas de agua a EU para ponerse al corriente en 5 años
EU recurrió a instalaciones no convencionales, como prisiones ubicadas en zonas remotas, estructuras precarias tipo tienda de campaña y cárceles en otros países.

Bate Trump récord histórico de detenciones de migrantes irregulares
La presidenta Claudia Sheinbaum expresa sus condolencias a la familia de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, tras su asesinato durante la celebración del Día de Muertos en Michoacán

‘Condenable, cobarde, vil homicidio’: Sheinbaum señala investigaciones sobre asesinato de Carlos Manzo
true

La ejecución de Carlos Manzo
Desconsuelo

Desconsuelo
true

POLITICÓN: Ramírez Bedolla es repudiado en funeral de Carlos Manzo, alcalde asesinado de Uruapan