Día Internacional de la Felicidad: Por qué se celebra HOY y que significa, según la ONU

Sin embargo, más que un estado emocional o un sentimiento de plenitud, la felicidad es una meta humana, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

¿Eres feliz? En el marco del Día Internacional de la Felicidad , este 20 de marzo, conviene hacer un momento de introspección y reflexión sobre qué es lo que esto significa o, al menos, cómo lo aplicamos en nuestra cotidianidad, dentro de las rutinas que pueden llegar a ser exhaustivas.

“Las Naciones Unidas invitan a todas las personas de cualquier edad, así como a todas las aulas, empresas y gobiernos, a unirse a la celebración del Día Internacional de la Felicidad” .

Si pensamos en el origen de la felicidad, podría decirse que se vincula estrechamente con la satisfacción vital. En este sentido, cabe mencionar la importancia que tienen los mandatos gubernamentales y el orden social, dentro de aspectos como la recaudación de impuestos, instituciones jurídicas y la prestación de servicios públicos.

Para ello, las Naciones Unidas citaron los 17 objetivos para transformar nuestro mundo, los cuales son “el plan maestro para conseguir un futuro sostenible para todos” .

En la página oficial de la ONU se destaca que los gobiernos y las distintas organizaciones internacionales deben invertir en condiciones que favorezcan la felicidad, a través de la defensa de los derechos humanos y la incorporación de las dimensiones de bienestar y medio ambiente, en los marcos políticos.

LA RELACIÓN ENTRE LA FELICIDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS

“La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce este mismo objetivo y pide un enfoque más inclusivo, equitativo y equilibrado del crecimiento económico que promueva la felicidad y el bienestar de todos los pueblos” .

ONU DECRETÓ CELEBRAR LA FELICIDAD EL DÍA 20 DE MARZO

Como si coincidiera a propósito con el inicio de la primavera, la Organización internacional decretó desde 2012 que cada 20 de marzo se celebraría la relevancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos y la importancia de su inclusión en las políticas de gobierno.

Además, la resolución de la ONU reconoce la necesidad de que se aplique al crecimiento económico un enfoque más inclusivo, equitativo y equilibrado, que promueva al desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, la felicidad y el bienestar de todos los pueblos.

PAÍS QUE INSPIRÓ EL DÍA INTERNACIONAL DE LA FELICIDAD

Fue Bután: un país que desde inicios de la década de 1970, reconoció el valor de la felicidad nacional sobre el de los ingresos nacionales que prioriza la Felicidad Nacional Bruta sobre el Producto Nacional Bruto.

Asimismo, esta región fue anfitriona de una Reunión de alto nivel sobre “Felicidad y bienestar: definición de un nuevo paradigma económico”, durante el sexagésimo sexto período de sesiones de la Asamblea General.

LOS 17 OBJETIVOS PARA TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO

Cada uno de los objetivos se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos globales a los que nos enfrentamos día a día, como la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia.

1. Fin de la pobreza: Para lograr acabar con la pobreza, el crecimiento económico debe ser inclusivo, con el fin de crear empleos sostenibles y de promover la igualdad.

2. Hambre cero: El sector alimentario y el sector agrícola ofrecen soluciones claves para el desarrollo y son vitales para la eliminación del hambre y la pobreza.

3. Salud y bienestar: Para lograr el objetivo, es fundamental garantizar una vida saludable y promover el bienestar universal.

4. Educación de calidad: La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible.

5. Igualdad de género: La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano significativo, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible.

6. Agua limpia y saneamiento: El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial del mundo en que queremos vivir.

7. Energía asequible y no contaminante: La energía es central para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que se enfrenta el mundo en la actualidad.

8. Trabajo decente y crecimiento económico: Debemos reflexionar sobre este progreso lento y desigual, y revisar nuestras políticas económicas y sociales destinadas a erradicar la pobreza.

9. Industria, innovación e infraestructuras: Las inversiones en infraestructura son cruciales para lograr un desarrollo sostenible.

10. Reducción de las desigualdades: Reducir la desigualdad en y entre los países.

11. Ciudades y comunidades sostenibles: Las inversiones en infraestructuras son relevantes para lograr el desarrollo sostenible.

12. Producción y consumo responsables: El objetivo del consumo y la producción sostenibles es hacer más y mejores cosas con menos recursos.

13. Acción por el clima: El cambio climático es un reto global que no respeta las fronteras nacionales.

14. Vida submarina: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.

15. Vida de ecosistemas terrestres: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de la biodiversidad.

16. Paz, justicia e instituciones sólidas: Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles.

17. Alianzas para lograr los objetivos: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.