Día Internacional del beso: sucesos que convirtieron a esta manifestación afectuosa, en un hecho de interés público

El primer beso de la historia del cine. Este rodaje dirigido por William Heise, fue producido por Thomas A. Edison, rutilante inventor de la bombilla o el fonógrafo y también creador del kinetoscopio que inmortalizó en 1896 esta romántica escena protagonizada por los actores John C. Rice y May Irwin. La película titulada precisamente “El beso”, a pesar de durar no más de un minuto, ha pasado a la historia por ser la primera que muestra este fogoso instante.

EL BESO DE AUGUSTE RODIN QUE TRASPASÓ LA PUERTA DEL INFIERNO

La conocida escultura de Auguste Rodin, `El beso´, en un principio fue concebida dentro del grupo escultórico `La puerta del infierno´, en donde se representaba a los amantes Paolo y Francesca, asesinados por el marido de ésta última, cuando les sorprendió besándose.