¿Quién dio el primer beso registrado de la humanidad?

El equipo de esposos daneses sostienen que desde al menos finales del tercer milenio a. C., el beso era una parte extendida y bien establecida del romance en Medio Oriente . “El beso no fue una costumbre que emergió abruptamente en un solo punto de origen” , dijo Arboll. “En cambio, parece haber sido común en una variedad de culturas”.

Una noche durante la cena en 2022, la pareja discutió, como hacen los científicos enamorados, un nuevo estudio genético que vinculaba las variantes modernas del herpes con los besos boca a boca en la Edad del Bronce, aproximadamente entre el 3300 a. C. y el 1200 a. C. En los materiales suplementarios del documento, una breve historia del beso señalaba el sur de Asia como el lugar de origen y rastreaba el primer roce de labios literario al año 1500 a. C., cuando se transcribían manuscritos en sánscrito védico a partir de la historia oral.

Aunque la existencia de registros de besos mesopotámicos pueda ser impactante para los filematólogos, académicos que estudian la ciencia decididamente sobria del beso , para los estudiosos mesopotámicos es una noticia vieja. “En el pequeño campo especializado de la asiriología, hay una tendencia a prestar atención hacia adentro y no tanto hacia afuera” , dijo Rasmussen. “Por mucho que a los asiriólogos les gusta discutir entre ellos, realmente no hablan con otras personas”.

Señal de química

La historia escrita sumeria se remonta al siglo XXVII a. C. y más o menos termina un milenio después, cuando la civilización se derrumbó tras una invasión de los elamitas. Quedó a los republicanos de la antigua Roma, para quienes el beso era tanto una ciencia como un arte elevado, formular una jerarquía de besos y proporcionar a cada tipo un nombre apropiado. El osculum, un beso casto pero afectuoso en la mano o la mejilla, se usaba como saludo; el basium era un asunto de boca cerrada, labio con labio, entre amigos cercanos; el savium era la obra completa, lo que ahora llamamos un beso francés.

En la antigua Mesopotamia, Rasmussen dijo que se desalentaba el besuqueo fuera del matrimonio. Se encontró con un texto, de 1800 a. C., que detallaba cómo una mujer casada estuvo casi a punto de ser llevada por mal camino por un beso del alma de un admirador masculino. Acariciarse con alguien que no se suponía que fuera sexualmente activo se consideraba un crimen a la altura del adulterio. “Besar a una sacerdotisa se creía que privaba a quien la besaba de la capacidad de hablar”, dijo Arboll.

Para los romanos de la época imperial, besar a un amante en público también se consideraba indecente. Podría haberse considerado también un riesgo para la salud. En el primer siglo d. C., el emperador Tiberio intentó prohibir los besos en funciones estatales, probablemente debido a una epidemia de herpes labial. Arboll señaló que un recopilatorio sustancial de escritos médicos de Mesopotamia mencionaba una dolencia llamada bu’shanu, cuyos síntomas se asemejaban a los de las infecciones por herpes simple. “La enfermedad aparecía principalmente en y alrededor de la boca y la faringe”, dijo Arboll. “Su nombre se deriva de un verbo que significa ‘apestar’”.

En The Science of Kissing: What Our Lips Are Telling Us, Sheril Kirshenbaum escribe sobre la química de la atracción, cómo un beso une a dos personas en un intercambio de colores, sabores y texturas. Rasmussen cree que el beso evolucionó como una manera de evaluar a posibles parejas a través de su olor.

“Con ambos, humanos y erizos, se trata de encontrar al compañero más fuerte y saludable para producir la descendencia más fuerte y saludable”, dijo. “Entonces, inconscientemente evalúas la idoneidad de una persona a través de señales químicas como el mal aliento, que podría indicar dientes malos, lo que podría indicar genes malos”.