Dolly, la oveja que hizo pensar al mundo que los humanos podrían clonarse

Antes de Dolly se habían clonado ranas, y tras su nacimiento ese verano, después de 277 intentos anteriores, comenzaron a reproducirse más de veinte tipos de mamíferos. La oveja escocesa nació mediante un experimento de transferencia de células somáticas. Los científicos, encabezados por el biólogo Ian Wilmut, introdujeron el núcleo de una célula adulta en el óvulo al que previamente habían retirado su material genético. Después, el embrión fue implantado en una tercera oveja, la que llevó la gestación. Por ello, se dice que Dolly tuvo tres madres: una aportó el ADN, otra el óvulo y otra la gestó.

Llevó una vida completamente normal. En 1998 tuvo a su primera cría, Bonnie, que fue concebida de manera natural tras ser cruzada con un carnero galés, y tras ellas vendrían cinco más, lo que puso de manifiesto que un animal clonado podía tener descendencia. Falleció el 14 de febrero de 2003. Fue sacrificada tras ser diagnosticada con seis años por un adenocarcinoma pulmonar ovino -un cáncer común entre las ovejas-. Un año antes había padecido artritis, tal y como anunció Wilmut. Su muerte reabrió el debate sobre la clonación y muchos expertos se preguntaron si el envejecimiento prematuro de Dolly fue una causa directa del experimento. Sin embargo, investigaciones posteriores demostraron que las patologías que sufrió no estaban vinculadas a la transferencia celular. Aunque para la ciencia fue un gran avance, el miedo en los humanos se instauró, pensando que también se podría hacer con ellos y comenzó a verse como una posibilidad real. CLONACIÓN HUMANA El impacto de Dolly en la sociedad fue tan grande que saltó directamente a los organismos internacionales. Aunque ya se estaba trabajando en ello, el nacimiento de la oveja aceleró la redacción del documento de la UNESCO, que aprobaría unos meses más tarde como “Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos”, cuyo artículo 11 establece que: “No deben permitirse las prácticas que sean contrarias a la dignidad humana, como la clonación con fines de reproducción de seres humanos”.

Y, a pesar de que el comunicado se lanzó el 11 de noviembre de 1997, el verdadero temor apareció cuando surgieron personas dispuestas a llevar la clonación humana a la realidad. En 1998, el físico estadounidense Richard Seed anunció su intención de abrir una clínica para clonar seres humanos con el argumento de ayudar a parejas infértiles y el pretexto de que sería un primer paso hacia la “inmortalidad”.

Asimismo, también fue el caso de la empresa Clonaid, vinculada al movimiento raeliano, que en 2002 afirmó haber conseguido el nacimiento de una niña llamada Eve; aunque nunca presentaron pruebas científicas que lo confirmaran. Treinta años después del miedo instaurado, no existe ningún ser humano clonado demostrado científicamente. DESPUÉS DE DOLLY Tras la oveja escocesa, llegaron otros animales clonados como ratones, vacas, perros, gatos, camellos o lobos. En 2018, investigadores de la Academia China de las Ciencias en Shanghai, anunciaron el nacimiento de Zhong Zhong y Hua Hua, los primeros primates clonados mediante una técnica similar. En 2024, presentaron también a Retro, el primer mono Rhesus clonado con éxito.