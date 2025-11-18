Con su primer borrego clonado, México abre la ventana a una nueva era de biotecnología animal
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Para lograr el nacimiento del primer clon mexicano, tuvieron que pasar cerca de 14 años
CIUDAD DE MÉXICO- De acuerdo a un comunicado publicado en sitio web de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), un grupo de investigación del Laboratorio de Manejo de la Reproducción de la Unidad Xochimilco de esta universidad consiguió, por primera vez en México, “la clonación de un ovino sano, lo que constituye un importante avance científico en el país”.
Con este importante e histórico avance biotecnológico, se abre en el país una ventana para la clonación de caballos y toros, a través de esta técnica con la que se que busca la preservación de especies que actualmente se encuentran en riesgo de extinción, después de de que hace ocho meses naciera el primer borrego clonado en el país.
TE PUEDE INTERESAR: Participa la UNAM en la modernización del telescopio VLTI del Observatorio Europeo Austral
Con este hito, que se alcanzo mediante el uso de la técnica de transferencia de núcleos de células somáticas, se inicia en México el camino para “avanzar en muchas biotecnologías”, precisó el líder de la investigación, José Ernesto Hernández Pichardo, quien adscrito al Departamento de Producción Agrícola y Animal y que el pasado 1 de marzo vio nacer a la primera cría de oveja clonada viva después de décadas de trabajo.
”Nos hace sentir muy orgullosos(...) El próximo año ya se cumplen 30 años de la clonación de Dolly (la primera oveja clonada en Escocia), y sí, se ha clonado en muchos países, pero en América Latina somos el sexto país”, explicó Hernández Pichardo.
Para lograr el nacimiento del primer clon mexicano, tuvieron que pasar cerca de 14 años en el desarrollo de tecnología de transferencia de núcleos en el Laboratorio de Manejo de la Reproducción de la UAM Xochimilco, en la Ciudad de México.
“Se trata de un resultado de gran relevancia porque esta técnica es una herramienta que puede servir para diferentes fines, como la multiplicación de animales con alto valor genético, rescate y protección de especies en peligro de extinción, así como para aplicar tecnologías como la edición genética que permita modificar el ADN de un organismo para producir biofármacos mejorar la salud y la productividad de los rebaños, entre otros usos”, detalla UAM.
Aunado a lo anterior, hay una década previa de fertilización in vitro y congelando muestras celulares desde los años 2000, indico Pichardo.
“Una vez que se dominó esta estrategia el grupo decidió trabajar con hembras para obtener y madurar ovocitos de varias especies y “cuando ya tuvimos ese conocimiento comenzamos a hacer fertilización in vitro, que implicó la incubación de los espermatozoides con los ovocitos. Posteriormente se implementó la técnica de inyección intracitoplasmática que consiste en inyectar el espermatozoide en el citoplasma de ovocitos madurados in vitro” explica el comunicado de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Los investigadores contaron con la colaboración de científicos especializados en la implantación de los embriones a un ser vivo de la Universidad de Chapingo, ubicada en el Estado de México, mientras que en la UAM Xochimilco son expertos en la producción embrionaria.
TE PUEDE INTERESAR: Impactará cambio climático en la economía mexicana: UNAM
Aunque aún no se ponen de acuerdo con el nombre del borrego clonado, que vive en Chapingo; a la UAM llegaron seis borregas para inyectarles directamente los embriones, sin pasar por una incubadora, siendo esta otra técnica de micromanipulación que los investigadores buscan lograr dominar, entre otros próximos pasos.
”Este es solo el principio. Lo que nosotros queremos(...) es recuperar aquel material genético de un cierto individuo con cierto valor que puede ser para producción (ganado) o de compañía (mascotas)”, expresó José Luis Rodríguez, quien realiza su doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud en este laboratorio y que además se especializó en la técnica de inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI).
Por su parte, el maestro Boris Ramos Serrano, quien realiza su doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud en este laboratorio, señaló que su participación consistió esencialmente en el diseño experimental, así “como en las etapas de micromanipulación, donde hay una serie de pasos muy técnicos: enucleación del ovocito, reconstrucción, activación artificial y cultivo in vitro de los embriones clonados”, describe el comunicado.
“Ese ovocito enucleado se reconstituye con una célula somática por medio de manipulación y pulsos eléctricos. Por último, se activa artificialmente, como si hubiera sido fertilizado por un espermatozoide, desencadenando los mecanismos bioquímicos y celulares que estimulen la división celular y el desarrollo de nuevas células”, indicó Serrano.
De esta forma, los científicos estudian varias vertientes, a partir de los resultados obtenidos de la oveja, sin embargo ahora van por la clonación de caballos y toros.
”El mismo procedimiento que se hizo con borrego se va a hacer con equinos y con toros. Es lo mismo: tomar una muestra de piel, cultivarla, obtener los ovocitos, quitarles su ADN, meter la célula somática, activar, reprogramar ese núcleo de la célula somática y ponerlos a desarrollar”, concluyó Pichardo.
Con información de la Agencia de Noticias EFE y Universidad Autónoma Metropolitana.