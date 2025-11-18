Con su primer borrego clonado, México abre la ventana a una nueva era de biotecnología animal

CIUDAD DE MÉXICO- De acuerdo a un comunicado publicado en sitio web de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), un grupo de investigación del Laboratorio de Manejo de la Reproducción de la Unidad Xochimilco de esta universidad consiguió, por primera vez en México, “la clonación de un ovino sano, lo que constituye un importante avance científico en el país”.

Con este importante e histórico avance biotecnológico, se abre en el país una ventana para la clonación de caballos y toros, a través de esta técnica con la que se que busca la preservación de especies que actualmente se encuentran en riesgo de extinción, después de de que hace ocho meses naciera el primer borrego clonado en el país.

Con este hito, que se alcanzo mediante el uso de la técnica de transferencia de núcleos de células somáticas, se inicia en México el camino para “avanzar en muchas biotecnologías”, precisó el líder de la investigación, José Ernesto Hernández Pichardo, quien adscrito al Departamento de Producción Agrícola y Animal y que el pasado 1 de marzo vio nacer a la primera cría de oveja clonada viva después de décadas de trabajo.

”Nos hace sentir muy orgullosos(...) El próximo año ya se cumplen 30 años de la clonación de Dolly (la primera oveja clonada en Escocia), y sí, se ha clonado en muchos países, pero en América Latina somos el sexto país”, explicó Hernández Pichardo.

Para lograr el nacimiento del primer clon mexicano, tuvieron que pasar cerca de 14 años en el desarrollo de tecnología de transferencia de núcleos en el Laboratorio de Manejo de la Reproducción de la UAM Xochimilco, en la Ciudad de México.

“Se trata de un resultado de gran relevancia porque esta técnica es una herramienta que puede servir para diferentes fines, como la multiplicación de animales con alto valor genético, rescate y protección de especies en peligro de extinción, así como para aplicar tecnologías como la edición genética que permita modificar el ADN de un organismo para producir biofármacos mejorar la salud y la productividad de los rebaños, entre otros usos”, detalla UAM.