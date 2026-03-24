¿Domino’s y Little Caesars? Estas son las mejores pizzas en Saltillo

Más allá de las típicas cadenas comerciales, como Domino’s o Little Caesars, VANGUARDIA dedujo, con apoyo de su audiencia, cuáles son las verdaderas pizzas que llevan el sazón local, el cariño en su preparación y su pasión en la cuidadosa selección de sus ingredientes.

Pero no. En esta ocasión, saltillenses ayudaron a concluir ¿Cuáles son las mejores pizzas?

Como si se tratase de ‘100 mexicanos dijeron’ , las y los ciudadanos en Saltillo respondieron a una pregunta que pareciera constante: ¿Cuáles son los mejores...? ¿Tacos? ¿Hamburguesas?

LAS MEJORES PIZZAS DE SALTILLO SE ENCUENTRAN EN...

Entre los comentarios de valiosos comensales, destacaron pizzerías que llevan gran historia en la ciudad, como MM. Pero también se reconoció el valor de negocios pequeños que ya se han ganado el corazón de las personas, como Belarminos, Tavola, Via Napoli y Casa Tiyahui.

Si usted, lector, se ve interesado... sin más preámbulos, a continuación se enlistan los lugares con las mejores pizzas:

1. Belarminos: Los mejores drinks y las mejores pizzas al horno.

2. MM Pizzas: Nos enorgullece ofrecer pizzas artesanales que te dejarán sin palabras.

3. Vía Napoli: Ristorante e Pizzería con la auténtica cocina italiana en Saltillo.

4. Tavola: Del desayuno a la cena: pan, café, cocina mediterránea y tu trago favorito.

5. Pizzarte 21: La pizza de la gente especial.

6. Bodeguita del Che: Restaurante de pizzas Gourmet con un excelente ambiente y música de rock, rock pop 70’s 80’ 90’s.

7. Casa Tiyahui: “Otro Mundo Es Posible. ‘¿No ves que me he pasado la vida soñando?”, destaca en su página de Facebook.

8. Terraza romana: Lo mejor de la auténtica cocina italiana.

9. Osteria: Único restaurante en Saltillo con pasta fresca hecha en casa y pizzas en horno de leña.

11. Tribbianis: Pizzería Napolitana y cocina lenta.

12. Boston’s Pizza: Sport Bar y restaurante.

13. Tombstone: Pizzas al Carbón. Fuego. Masa. Pasión.

14. La tóxica pizza: Excelencia en su servicio y en la preparación de sus alimentos.

15. Amore Mío: Pizzas, pastas, mezcal, vino y mucho más.

16. La Toscana: Pizzas a la leña y veladas para recordar.

17. Horno y piedra: De acuerdo con lo que se observa en su página de Facebook, cuenta con grandes promociones.

18. Manhattan: Only for Pizza Lovers (Solo para amantes de la pizza).

19. Cipolla: Amor por la buena cocina italiana.

UBICA AQUÍ LOS RESTAURANTES DE PIZZA MÁS RECOMENDADOS