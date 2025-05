¿El 15 de mayo habrá puente escolar? Esto dice la SEP

Así que si eres estudiante, maestro o mamá/papá de uno, ese jueves no hay clases. ¡Es un pequeño respiro en medio del ciclo escolar!

¿Habrá puente largo por el 15 de mayo?

Aquí viene lo importante: no, el viernes 16 de mayo no es día de descanso oficial, por lo que las clases se reanudan con normalidad en todo el país. La SEP no contempla ese día como parte de un puente vacacional. De hecho, en muchas escuelas se retomarán las evaluaciones y actividades académicas de manera regular.

La excepción: el Estado de México sí tendrá megapuente

Ahora bien, si vives en el Estado de México, ¡sí hay buenas noticias! Gracias a un acuerdo entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) secciones 17 y 36, y el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), los maestros afiliados también descansarán el viernes 16.

Esto significa que los alumnos de escuelas públicas en ese estado no tendrán clases ni el jueves 15 ni el viernes 16, lo que conforma un megapuente de cuatro días si se suma el fin de semana. ¡Nada mal!