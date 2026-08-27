El arte de compartir tiempo: Cómo crear recuerdos inolvidables entre abuelos y nietos

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    El arte de compartir tiempo: Cómo crear recuerdos inolvidables entre abuelos y nietos
    La sabiduría de los juegos tradicionales se combina con la curiosidad del mundo digital. MAGNIFIC

Propuestas sencillas que combinan la tradición de los adultos mayores con la creatividad de los más jóvenes para nutrir la empatía y la afectividad

El vínculo entre abuelos y nietos posee una magia única. Para las infancias, los abuelos representan un refugio de historias, paciencia y afecto sin las presiones de la crianza diaria; para los mayores, la energía de los más pequeños es una fuente invaluable de vitalidad. Sin embargo, en la era digital, encontrar puntos de encuentro donde ambas generaciones disfruten por igual puede ser un desafío.

El secreto de las actividades intergeneracionales radica en la reciprocidad: espacios donde ambos puedan enseñar, aprender y, sobre todo, compartir tiempo de calidad, según especialistas en desarrollo familiar. Crear recuerdos memorables no requiere de grandes presupuestos, sino de intención y disposición para conectar.

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1. La cocina del recuerdo y la fusión digital

Pocas cosas unen más que la comida. Una excelente dinámica es organizar una tarde de cocina donde el abuelo o la abuela enseñe a preparar esa receta familiar que ha pasado de generación en generación. Los nietos no solo aprenderán técnicas culinarias tradicionales, sino que pueden asumir el rol de “directores de producción”, documentando el proceso en video o creando un recetario digital ilustrado. Esta actividad fomenta el trabajo en equipo y preserva la memoria gastronómica de la familia.

2. Entrevistas de historia viva

Los adultos mayores son bibliotecas ambulantes. Proponer a los nietos que jueguen a ser periodistas por un día y le hagan una “entrevista documental” a sus abuelos es una experiencia enriquecedora. Con un teléfono inteligente o una grabadora, pueden preguntar sobre cómo era la ciudad en su infancia, cómo se conocieron los abuelos o qué música escuchaban. Esto le da a los mayores un espacio para sentirse escuchados y valorados, mientras los jóvenes desarrollan empatía y perspectiva histórica.

3. Intercambio de habilidades (Tradición vs. Tecnología)

El verdadero aprendizaje bidireccional ocurre cuando ambos tienen algo que enseñar. Los abuelos pueden enseñar manualidades clásicas, carpintería básica, jardinería o juegos de mesa como el ajedrez y el dominó. A cambio, los nietos pueden enseñarles a usar aplicaciones móviles, editar fotografías o jugar videojuegos sencillos y colaborativos. Este intercambio de roles equilibra la relación y fortalece la autoestima de ambos.

Conectar a dos generaciones distantes en el tiempo requiere únicamente abrir la puerta a la curiosidad mutua. Al final del día, el mejor legado que un abuelo puede dejar a sus nietos es el tiempo compartido.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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