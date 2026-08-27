Los abuelos en la crianza: Amor, apoyo y la carga que no vemos
La transformación de las familias mexicanas ha llevado a los abuelos a redescubrir la paternidad y maternidad con mayor flexibilidad, pero también a afrontar desequilibrios emocionales y financieros en la vejez
La crianza se ha transformado con el paso del tiempo. En este proceso, se han deconstruido ideas, se han fortalecido valores y las prioridades abarcan temas centrales para el desarrollo de las infancias.
En el marco conmemorativo del Día de los Abuelos en México —dedicado a reconocer el valor y la sabiduría de las personas mayores—, VANGUARDIA se inspira para destacar las aportaciones que hacen los abuelos a sus familias, especialmente a sus nietos.
LOS ABUELOS EN LA CRIANZA DE INFANCIAS
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) detectó que, a nivel nacional, la participación de abuelas y abuelos en la crianza de sus nietos ha cobrado mayor relevancia ante la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, el debilitamiento de los servicios públicos de cuidado y el aumento de la esperanza de vida.
No obstante, “detrás de esta solidaridad familiar también pueden existir desigualdades, sobrecarga y pobreza”, citó la UNAM a María Lucero Jiménez Guzmán, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM).
De acuerdo con lo que ha observado la Máxima Casa de Estudios, esto ha sido producto de un fenómeno que no se limita solamente al territorio mexicano, sino que trasciende a otros países, y se relaciona directamente con las diversas transformaciones sociales, económicas y demográficas.
“La participación de las personas mayores en la crianza de sus nietos no puede entenderse de una sola manera. Para algunas personas puede representar una experiencia gratificante y una oportunidad para establecer vínculos con las nuevas generaciones; para otras, puede convertirse en una responsabilidad impuesta por las circunstancias económicas”, indicó la UNAM.
Dentro de esta situación, la propuesta del ‘abuelazgo’, de la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, invita a mirar, por un lado, las dinámicas familiares donde se llevan a cabo prácticas de crianza, cuidado, afectividad y autoridad en los nietos, por imposición, delegación, voluntariedad o negociación y, por otro, exhorta a reflexionar cómo se construyen los roles de maternidad o paternidad de los abuelos y abuelas.
ROLES, CRIANZA Y CARGA EMOCIONAL
La mencionada organización encontró, como parte de una investigación, que existen diferencias entre la crianza y el cuidado de los progenitores: “La crianza ha sido relacionada con sentimientos de obligación y responsabilidad, pero implica un mayor sentimiento de carga emocional en las abuelas, ya que involucra el establecimiento de límites, tiempo y vigilancia de las actividades encomendadas a los nietos; incluso algunos abuelos y abuelas indican que son más flexibles con los nietos de lo que fueron con sus hijas e hijos”, explica la Asociación.
Por su parte, la UNAM reconoció un fenómeno generacional, en el que las mujeres adultas dedicaron mucho tiempo al trabajo remunerado, por lo que no estuvieron tan presentes en la crianza, por lo que ahora encuentran una oportunidad al ser partícipes en la formación de sus nietos.
En cuanto a los hombres mayores, la Universidad señala que este mayor involucramiento puede ser producto de cuestionar la paternidad tradicional, derivando en la búsqueda de establecer relaciones más cercanas con sus hijos, lo que termina por reproducirse hacia los nietos.
LA CULTURA MEXICANA EN LO FAMILIAR
Reconocer el valor de las personas mayores en el marco del Día de los Abuelos exige ir más allá del homenaje afectivo. La crianza intergeneracional en México es un pilar de amor y rescate familiar, pero no puede seguir operando como el sustituto informal de un sistema estatal de cuidados ausente.
Garantizar que la presencia de los abuelos en la vida de sus nietos sea una elección impulsada por el afecto y no una condena dictada por la necesidad económica es el verdadero reto pendiente. Honrar su sabiduría pasa, indispensablemente, por cuidar a quienes hoy cuidan a los demás.