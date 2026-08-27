Los abuelos en la crianza: Amor, apoyo y la carga que no vemos

La crianza se ha transformado con el paso del tiempo. En este proceso, se han deconstruido ideas, se han fortalecido valores y las prioridades abarcan temas centrales para el desarrollo de las infancias. En el marco conmemorativo del Día de los Abuelos en México —dedicado a reconocer el valor y la sabiduría de las personas mayores—, VANGUARDIA se inspira para destacar las aportaciones que hacen los abuelos a sus familias, especialmente a sus nietos.

LOS ABUELOS EN LA CRIANZA DE INFANCIAS La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) detectó que, a nivel nacional, la participación de abuelas y abuelos en la crianza de sus nietos ha cobrado mayor relevancia ante la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, el debilitamiento de los servicios públicos de cuidado y el aumento de la esperanza de vida. No obstante, “detrás de esta solidaridad familiar también pueden existir desigualdades, sobrecarga y pobreza”, citó la UNAM a María Lucero Jiménez Guzmán, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM). De acuerdo con lo que ha observado la Máxima Casa de Estudios, esto ha sido producto de un fenómeno que no se limita solamente al territorio mexicano, sino que trasciende a otros países, y se relaciona directamente con las diversas transformaciones sociales, económicas y demográficas.

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“La participación de las personas mayores en la crianza de sus nietos no puede entenderse de una sola manera. Para algunas personas puede representar una experiencia gratificante y una oportunidad para establecer vínculos con las nuevas generaciones; para otras, puede convertirse en una responsabilidad impuesta por las circunstancias económicas”, indicó la UNAM. Dentro de esta situación, la propuesta del ‘abuelazgo’, de la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, invita a mirar, por un lado, las dinámicas familiares donde se llevan a cabo prácticas de crianza, cuidado, afectividad y autoridad en los nietos, por imposición, delegación, voluntariedad o negociación y, por otro, exhorta a reflexionar cómo se construyen los roles de maternidad o paternidad de los abuelos y abuelas. ROLES, CRIANZA Y CARGA EMOCIONAL La mencionada organización encontró, como parte de una investigación, que existen diferencias entre la crianza y el cuidado de los progenitores: “La crianza ha sido relacionada con sentimientos de obligación y responsabilidad, pero implica un mayor sentimiento de carga emocional en las abuelas, ya que involucra el establecimiento de límites, tiempo y vigilancia de las actividades encomendadas a los nietos; incluso algunos abuelos y abuelas indican que son más flexibles con los nietos de lo que fueron con sus hijas e hijos”, explica la Asociación. Por su parte, la UNAM reconoció un fenómeno generacional, en el que las mujeres adultas dedicaron mucho tiempo al trabajo remunerado, por lo que no estuvieron tan presentes en la crianza, por lo que ahora encuentran una oportunidad al ser partícipes en la formación de sus nietos.