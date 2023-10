El arte de la fotografía. Detrás del lente de Alejandra Jiménez

1. ¿De dónde nace tu pasión por la fotografía?

La fotografía siempre ha estado presente en mi vida. Mi gusto por ella inició desde muy chica, primero con paisajes y la naturaleza. Después se volvió una constante. Suena super romántico, pero me encanta fotografiar todo en mi vida y poder capturar cada momento.

2. ¿Cómo ha sido tu carrera y preparación como fotógrafa?

Además de ser mi pasión, he estudiado fotografía digital, análoga y documental.

En marzo de este año, asistí a un curso profesional con Prissicila Baxter en Islandia. Adicional a eso, estudié fotografía digital por 1 año en el taller de Artes de la Universidad de Berkeley, California. Asimismo, tomé un curso intensivo de fotografía análoga (film) en la misma universidad, donde aprendí a tomar, revelar e imprimir mis propias fotos.

Considero que esta es una de mis mayores herramientas. Aprender a tomar fotografías análogas te permite entender a fondo el cómo funciona una cámara, la luz y la composición de una foto.

3. ¿Hasta dónde te ha llevado la fotografía y cuáles son tus siguientes objetivos a conquistar?

Todo empezó como una pasión, pero hoy es mucho más que eso. La fotografía me ha llevado a conocer y conectar con personas increíbles (clientes, proveedores y talentos a los cuales admiro muchísimo). He tenido la increíble oportunidad de trabajar con otros fotógrafos de Monterrey, ahora amigos, en bodas; de quienes he aprendido muchísimo y me han inspirado a seguir aprendiendo y mejorando.

Por encima de todo, la fotografía me ha permitido contar historias a través de mi lente. Para mí, eso es lo más especial de todo, que las personas me entreguen esa confianza para capturar un momento único en sus vidas.

Dentro de mis siguientes objetivos está el tener un set exitoso en esta Navidad, y adentrarme más en fotografía de bodas. Es mi sueño.