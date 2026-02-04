Dormir poco también daña el cerebro: el impacto silencioso de la falta de sueño

Ahora, un estudio reciente suma una consecuencia directa y menos visible: el daño físico a las células cerebrales, específicamente a través de la alteración de la mielina, una estructura esencial para el buen funcionamiento del sistema nervioso.

Dormir mal no solo genera cansancio o mal humor al día siguiente. La evidencia científica muestra que la falta de sueño debilita la protección de las neuronas y deteriora funciones cognitivas clave, con efectos que pueden volverse duraderos si el déficit se mantiene en el tiempo. En un contexto preocupante, alrededor del 31% de los adultos duerme menos del mínimo aconsejado, una condición asociada ya a hipertensión, diabetes, obesidad, depresión y enfermedades cardiovasculares.

Qué sucede en el cerebro cuando dormimos poco

La investigación fue realizada por especialistas de la Universidad de Camerino y publicada en la revista científica PNAS. El trabajo describe cómo el déficit de sueño afecta a los oligodendrocitos, células responsables de producir y mantener la mielina, la capa que recubre los axones de las neuronas y permite que los impulsos eléctricos viajen de forma rápida y precisa.

Cuando el descanso es insuficiente, estos oligodendrocitos alteran su manejo del colesterol, un componente clave para formar mielina. El resultado es un adelgazamiento de esta vaina protectora, lo que ralentiza la comunicación entre neuronas y reduce la eficiencia del procesamiento cerebral.

Los propios autores lo explican con claridad: la pérdida de sueño deteriora la integridad de la mielina, enlentece la conducción nerviosa y se traduce en déficits conductuales y cognitivos medibles.

Evidencia en humanos y modelos animales

Para analizar este fenómeno, los investigadores estudiaron imágenes de resonancia magnética de 185 adultos sanos. Los resultados mostraron que las personas con peor calidad de sueño presentaban mayor deterioro en la materia blanca cerebral, una región estrechamente relacionada con la mielina y la conectividad neuronal.

El estudio también incluyó experimentos con ratas privadas de sueño durante diez días. Aunque el tamaño de las fibras nerviosas no cambió, la mielina que las recubre se volvió notablemente más delgada. Este daño estructural tuvo consecuencias funcionales claras: la velocidad de transmisión de señales entre regiones cerebrales cayó cerca de un tercio.

En términos prácticos, esto se tradujo en fatiga mental, confusión, menor coordinación y más errores en pruebas de memoria y aprendizaje. La actividad cerebral también mostró desincronización, un signo de que las redes neuronales ya no trabajan de manera eficiente.